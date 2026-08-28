Швеція перекидає військові кораблі і винищувачі Gripen до кордону з Росією

Швеція перекине до Фінляндії Gripen та кораблі (Фото: REUTERS/Tom Little)

Швеція розмістить у Фінляндії винищувачі Gripen, військові кораблі та особовий склад, який братиме участь у захисті фінської території щонайменше до кінця 2026 року.

Про це Сили оборони Фінляндії заявили у п’ятницю, 28 серпня, повідомляє Reuters.

Окрім авіації та кораблів, Швеція також розглядає можливість передачі систем протидії безпілотникам. Очікується, що шведська техніка допоможе посилити повітряне спостереження та дозволить фінським військовим вивільнити частину власних ресурсів.

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«Швеція відгукнулася на прохання Фінляндії посилити протиповітряну оборону у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації», — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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За його словами, відповідно до домовленостей, шведські військові у разі потреби зможуть допомогти Фінляндії у відбитті атак на її територію.

Водночас Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що країни домовилися поглибити співпрацю у сфері виявлення та протидії безпілотникам.

Згідно з домовленостями, Швеція залучатиме свої винищувачі ВПС та кораблі ВМС для контролю й забезпечення безпеки фінської території. Водночас усі операції здійснюватимуться під керівництвом Фінляндії відповідно до її законодавства.

«Надалі Швеція братиме участь у контролі та забезпеченні територіальної цілісності Фінляндії за допомогою винищувачів ВПС та кораблів ВМС», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

За його словами, співпраця дозволить покращити контроль повітряного простору країни, зокрема у випадках появи безпілотників, які можуть випадково або навмисно перетинати фінський кордон.

Хякканен зазначив, що ризик появи дронів-розвідників залишається актуальним через війну Росії проти України. За його словами, безпілотники можуть залітати до Фінляндії під час українських атак по російських військових об'єктах.

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Крім того, Гельсінкі та Стокгольм мають намір посилити оборонні можливості Фінляндії та всього північного регіону НАТО, щоб швидше реагувати на потенційні безпекові виклики.

Останній випадок появи невідомого безпілотника у Фінляндії зафіксували на початку травня поблизу кордону з Росією. За даними місцевих ЗМІ, це був уже п’ятий подібний інцидент. Також на південному сході країни виявляли дрони, які могли використовуватися для операцій поблизу російського кордону.

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Фінське видання Helsingin Sanomat з посиланням на джерела писало, що загроза дронів у регіоні Уусімаа, яка виникла 15 травня, була спричинена помилкою з боку України. За словами джерела, безпілотники помилково спрямували в бік Фінляндії, після чого українська сторона сама попередила про інцидент.