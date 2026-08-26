Поліцейські у Флориді засудили чоловіка, який планував вбивство своєї колишньої дівчини (Фото: PBSO — Palm Beach County Sheriff’s Office)

У США ChatGPT повідомив ФБР про те, що його «господар» готує зґвалтування та вбивство своєї колишньої дівчинки, й таким чином врятував їй життя.

Про це повідомляє Bild.

25-річний Даррен Шид Чжоу, аналітик інвестиційного банку Goldman Sachs у Флориді, був одержимий своєю дівчиною. Сама вона його боялась і через страх його реакції вирішила розірвати стосунки по телефону.

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Тоді чоловік почав готувати план повернення, я якщо не вийде — помсти. Чжоу прописував СhatGPT всі свої наміри та плани: він хотів влаштувати їй засідку біля спортзалу й спробувати змусити повернутися. Якщо вона не погодиться — зґвалтувати, а потім вбити.

«Я вбʼю її до кінця місяця. Якщо вона не буде моєю, то нічиєю не буде», — писав він ШІ.

Система безпеки OpenAI розпізнали загрозу та попередили ФБР. Федеральна поліція у свою чергу передала журнали дзвінків слідчим у Палм-Біч. Вони перевірили й проаналізували повідомлення, що надходили до штучного інтелекту.

Це допомогло врятувати 21-річну дівчину, а Чжоу зізнався у своїх намірах. Його звинуватили у переслідуванні, письмових погрозах та використанні комунікаційного пристрою для скоєння злочину.

Чоловіка засудили до восьми років умовного терміну. ​​Йому заборонено контактувати зі своєю колишньою дівчиною, володіти вогнепальною зброєю, а також він повинен носити електронний браслет протягом двох років.

Водночас банк Goldman Sachs прийняв рішення звільнити Чжоу.

Адвокат затриманого заявив, що його клієнт пережив серйозну психічну кризу.

У Британії тим часом старший детектив використовував ШІ під час розслідувань, зокрема для ведення службових журналів, у яких слідчі фіксують причини кожного свого рішення. Справу передали до Незалежного управління з питань поведінки поліції.