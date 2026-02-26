За словами розробників, електронасекомие здатні рухатися як скоординовані одиниці, несучи модульні корисні навантаження, призначені для виконання конкретних завдань (Фото: SWARM Biotactics)

Німецька компанія-стартап SWARM Biotactics показала на відео свій новий продукт — перший у своєму роді біоелектронний рій комах для потреб військ країн НАТО, зокрема й Бундесверу.

Про це повідомляє 26 лютого видання Defence-blog.

Як заявив генеральний директор компанії Штефан Вільгельм, електрокомахи вже пройшли польові випробування і поступово впроваджуються у клієнтів SWARM Biotactics з числа країн НАТО.

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За його словами, ще рік тому таких можливостей не існувало — і інженерам вдалося швидко провести продукт шляхом від концепції до оперативного впровадження.

Представники SWARM Biotactics заявили, що електрокомахи складаються з живих організмів, керованих за допомогою біоелектронних нейронних інтерфейсів, оснащених датчиками, вбудованими системами штучного інтелекту і захищеними каналами зв’язку.

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Як сказав Вільгельм, вони здатні рухатися як скоординовані одиниці, несучи модульні корисні навантаження, призначені для виконання конкретних завдань.

«Те, що ви бачите, реально. Живі організми, керовані за допомогою біоелектронних нейронних інтерфейсів, оснащені датчиками, передовими системами штучного інтелекту і захищеними каналами зв’язку. Рухаються як скоординована одиниця. Масштабування за рахунок розмноження, а не фабрик», — заявив гендиректор.

Як пише Defence-blog, такі системи можуть мати переваги в обмежених або складних умовах, де їхній невеликий розмір, низька акустична сигнатура та біологічні моделі руху дають змогу отримати доступ до областей, недоступних для традиційних БПлА.

«Корисне навантаження може включати датчики і комунікаційне обладнання, призначене для розвідки або оцінки обстановки. Компанія підкреслила, що масштабування виробництва залежить від біологічного відтворення, а не від традиційних виробничих ліній», — повідомило видання.

У SWARM Biotactics повідомили, що залучила близько 13 млн євро інвестицій для підтримки розвитку та розширення виробництва.

«Роботи з розробки автономних систем здебільшого зосереджені на повітряних дронах і наземній робототехніці, тоді як біологічно інтегровані платформи, як і раніше, залишаються здебільшого експериментальними. Заява компанії вказує на перехід до польових випробувань і раннього впровадження в експлуатацію, а не тільки до лабораторних досліджень», — підсумувало видання.