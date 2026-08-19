Керівника німецької збройової компанії Donaustahl Штефана Туманна, яка постачає Україні бойові дрони, ймовірно, планували вбити за допомогою нервово-паралітичної речовини Новачок .

Про це повідомляє Bild.

За даними журналістів, за підприємцем стежили агенти, які нібито мали підготувати його вбивство.

Німецькі правоохоронці повідомили Туманну про конкретну загрозу незадовго до Різдва 2025 року. Відтоді 39-річний бізнесмен перебуває під постійною охороною та регулярно змінює місце проживання.

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Депутат Бундестагу від ХДС Бастіан Ернст заявив у документальному фільмі RTL, що, за наявною в нього інформацією, для замаху планували використати саме «Новачок».

«Наявна в нас інформація чітко свідчить про те, що це мало статися з використанням Новачка. Ніхто інший так не чинить», — заявив він.

За словами Ернста, це дозволяє припустити причетність Росії, хоча безпосередньо довести, хто саме стояв за підготовкою замаху, наразі неможливо.

Туманн заявив в інтерв'ю RTL і Stern, що сприймає ситуацію як безпосередню загрозу власному життю.

«Я став однією з найбільших загроз для режиму Путіна в Європі», — заявив він.

За словами підприємця, війна Росії проти України перетворилася для нього на «цілком особисту війну», а це протистояння він сприймає як «дуель за моє життя» з російською військовою розвідкою.

Через цю загрозу Туманн уже підготував заповіт, оформив документи щодо донорства органів та розпорядження на випадок тяжкої хвороби.