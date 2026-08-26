В Естонії російський шпигун отримав чотири роки в’язниці

В Естонії Хар’юський повітовий суд засудив Микиту Кузьміна до чотирьох років позбавлення волі (Фото: Politsei- ja Piirivalveamet﻿ / Facebook)

В Естонії повітовий суд Гар'ю засудив до чотирьох років позбавлення волі Микиту Кузьміна, який шпигував на користь Росії. Засуджений має подвійне громадянство — Естонії та РФ.

Про це повідомляє ERR.

Слідство встановило, що у 2024 році, коли обвинувачений проживав у РФ, він почав контактувати з офіцером ГРУ. За завданням російської розвідки Кузьмін збирав дані про військові та цивільні об'єкти, розташовані в Нарві та її околицях (Естонія).

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Зазначається, що естонські правоохоронці неодноразово звертали увагу на ризики, пов’язані з поїздками Кузьміна на навчання до РФ. Адже саме у вищому навчальному закладі Кузьміна завербували.

Фото: via X

Заступник генерального директора Департаменту поліції безпеки Тааві Нарітс заявив, що в російських вищих навчальних закладах працюють офіцери російських спецслужб, які діють під прикриттям. Одним із їхніх завдань є вербування іноземних студентів, які не мають обмежень на поїздки до західних країн.

«Здобуття освіти в Росії коштом російської держави обходиться дуже дорого: платою за це нерідко стає вимога співпрацювати в майбутньому, а в разі відмови студент, який щойно вступив, може натомість опинитися на фронті», — заявив він.

Прокурор Маргарет Берес зазначила, що участь у розвідувальній діяльності, спрямованій проти безпеки Естонії, а також співпраця з російськими органами безпеки та розвідки суворо караються.