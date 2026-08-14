На тлі аномальної спеки. У Британії менш ніж за добу з рейок зійшли два потяги

Обидва потяги зійшли з рейок у найспекотніші дні року (Фото: REUTERS/Toby Shepheard)

У п’ятницю поблизу Лондона з рейок зійшов пасажирський потяг. Це вже друга така аварія в Англії за два дні: напередодні, у четвер, інший потяг зійшов з рейок, унаслідок чого двоє людей зазнали серйозних травм.

Про це повідомляють AP, The Guardian та Sky News

Поліція повідомила, що співробітники правоохоронних органів, парамедики та пожежники прибули на місце події поблизу залізничної станції Вікфорд в Ессексі, приблизно за 48 км на схід від Лондона, після повідомлень про сходження з рейок задніх вагонів потяга. Вагони залишилися у вертикальному положенні, про постраждалих не повідомлялося.

Реклама

National Rail заявила, що її представники намагаються встановити обставини події. Інцидент стався менш ніж через 24 години після того, як потяг, що прямував із Лондона до Істборна, зійшов з рейок поблизу міста Льюїс на півдні Англії. Там три вагони перекинулися, внаслідок чого двоє людей зазнали серйозних травм, а ще 18 — легших.

Усіх пасажирів евакуювали приблизно за три години, повідомила транспортна поліція.

Читайте також: На заході Німеччини ліворадикали вчинили диверсію на залізниці

Причини аварій поки невідомі, але обидва потяги зійшли з рейок у найспекотніші дні року. Через спеку температура рейок може бути на 20 °C вищою за температуру повітря, через що сталь розширюється і може деформуватися.

У четвер в Англії температура повітря сягнула рекордних цього року 35 °C, а в п’ятницю спека трималася на такому ж рівні. Network Rail попередила, що така аномальна погода створює серйозні проблеми для залізниц