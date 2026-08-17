«Наслідки демілітаризації». У Мережі показали, що сталося з найбільшим складом Wildberries під Москвою після атаки та пожежі — фото

Пожежа на території логістичного комплексу Wildberries у Коледіно Московської області РФ, 16 серпня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

Логістичний комплекс російського маркетплейса Wildberries у Коледіно Московської області РФ , який був атакований українськими безпілотниками у ніч проти 16 серпня, ймовірно, повністю згорів.

Про це свідчить супутниковий знімок опублікований у понеділок, 17 серпня, українським Telegram-каналом Exilenova+.

В описі зазначається, що на фото — логістичний центр Wildberries у Коледіно площею 229 500 квадратних метрів, найбільший хаб компанії та один із ключових вузлів її мережі.

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«Наслідки демілітаризації Силами оборони України. Також було одне влучання у виробничий корпус складського комплексу Wildberries», — йдеться у коментарі до знімка.

У Telegram-каналі додали, що вище на фото також можна побачити наслідки попередньої атаки.

Йдеться про атаку 28 липня. Тоді в компанії Fire Point повідомляли, що українські БПЛА FP-1 уразили у Коледіно склад логістичного оператора 3PL.

Підкреслювалося, що комплекс є важливим логістичним вузлом, який забезпечує зберігання, сортування та розподіл вантажів для великих російських компаній і маркетплейсів.

У ніч проти 16 липня Москву та область атакували безпілотники.

Російські Telegram-канали повідомляли про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

Повідомлялося, що у Підмосков'ї після атаки спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries. Зазначалося, що площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

В компанії Fire Point розповіли, що логістичний хаб Wildberries у селі Коледіно Московської області РФ був уражений українськими БПЛА FP-1.

Своєю чергою Міністерство оборони України констатувало, що з десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries Сили оборони України вже вивели з ладу сім.