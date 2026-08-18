В Варшаві знайшли мертвим опозиціонера з РФ Сергія Власенка

Російський опозиціонер Сергій Власенко був знайдений мертвим у квартирі в варшавському районі Мокотув.

Про це 18 серпня повідомила польська радіостанція RMF24.

Зокрема, речник Окружної прокуратури Варшави Пьотр Антоній Скіба повідомив — зараз немає підстав припускати, що смерть Власенка настала «внаслідок дій або бездіяльності інших осіб».

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За його словам, приблизно з 01:00 18 серпня в квартирі росіянина правоохоронці продовжили огляд місця події, а розтин тіла заплановано на 19 серпня.

«Завтра планується проведення спеціалізованих досліджень, не лише розтину, а й токсикологічних аналізів», — сказав Скіба.

За даними російського видання Sota, Сергій Власенко у 1980-х роках, за часів СРСР, був депутатом однієї з місцевих рад на Далекому Сході. Пізніше він мешкав в Анапі на півдні Росії, де залишилася жити його дружина. Після початку повномасштабного вторгнення РФ проти України він виїхав до Польщі — спочатку за туристичною візою, а потім отримав політичний притулок.

«З'їзд народних депутатів — це опозиційна організація колишніх російських депутатів. Громадським ініціатором створення конгресу став колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який проживає в Україні. Його представники заявляли, що він зрештою мав стати перехідним російським парламентом. У квітні 2023 року Генпрокуратура РФ визнала З'їзд „небажаною організацією“», — пише RMF24.

Однак, за даними Sota, як кажуть знайомі Власенка, після розколу З'їзду, він був пенсіонером, який шукав можливості влаштуватися в Європі й останнім часом заробляв на життя у Варшаві сезонними роботами — до приклада, збиранням фруктів.

Вбивство у Польші російського художника Семена Скрепецького — що відомо

15 червня у Польщі на парковці в місті Біла Підляська застрелили 44-річного російського художника Семена Скрепецького (справжнє прізвище — Роберт Кузувков), який малював карикатури на диктатора Володимира Путіна. За годину до вбивства він написав, що йому погрожують «російські патріоти».

Однак, раніше Скрепецького було включено до бази українського сайту Миротворець за публічну підтримку російської агресії та розпалювання міжнаціональної ворожнечі — на сайті опубліковані скріншоти з Telegram-каналу художника, де той регулярно ображав українців.

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18 червня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі X написав, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Скрепецького.

«Підозрюваного у причетності до вбивства росіянина в Білій Підляській затримано поліцейськими Люблінського воєводства та Агенцією внутрішньої безпеки. Він використовує грузинський паспорт. Служби працюють над встановленням замовника», — йшлося у тексті.