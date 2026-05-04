Кремль вважає, що ексміністр оборони Росії та секретар Ради безпеки Сергій Шойгу , який “зберігає значний вплив” у військовому командуванні, асоціюється з “ризиком спроби державного перевороту”. Про це повідомляють Важные истории , посилаючись на звіт розвідки однієї з країн ЄС, який видання отримало від джерела.

Доповідь передали низці медіа: CNN, FT та російським Важным историям.

У звіті йдеться, що арешт колишнього першого заступника Шойгу — Руслана Цалікова — 5 березня 2026 року вважають порушенням неформальних гарантій безпеки для російських еліт.

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Слідчий комітет Росії у березні заявив, що Цаліков був заарештований за звинуваченнями у розкраданні, відмиванні грошей та хабарництві.

Це послаблює позиції Шойгу та підвищує ймовірність того, що він сам може стати об'єктом кримінального переслідування, зазначається у звіті.

У звіті не наводяться докази на підтвердження звинувачень проти Шойгу, якого раніше вважали дуже близьким до російського диктатора Володимира Путіна. Європейська розвідслужба фактично попереджає Кремль про можливий державний переворот, пише CNN.

За даними розвідки, з початку березня 2026 року Кремль та Путін стурбовані витоком конфіденційної інформації, а також ризиком змови чи спроби державного перевороту.

Зокрема, російський диктатор побоюється використання дронів для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти.

У зв’язку з цим Федеральна служба охорони (ФСО) значно посилила заходи безпеки навколо Путіна. Відтепер відвідувачі диктатора проходять два рівні перевірки, включно з повним оглядом співробітниками ФСО.

Важные истории додають, що з початку війни проти України Путін часто ховається в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї, де може перебувати тижнями.