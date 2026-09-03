Виникли розбіжності з керівництвом. В Єкатеринбурзі випав з вікна полковник поліції з Центру з протидії екстремізму

3 вересня, 22:58
Шалагінов мав звання полковника поліції (Фото: E-1 News/Telegram)

Шалагінов мав звання полковника поліції (Фото: E-1 News/Telegram)

В Єкатеринбурзі 1 вересня знайшли мертвим колишнього заступника начальника Центру з протидії екстремізму ГУ МВС у Свердловській області, полковника поліції Сергія Шалагінова. 

Про це у четвер, 3 вересня, пише The Insider.

Російський провладний портал URA.Ru написав, що Шалагінов наклав на себе руки після звільнення з МВС і що незадовго до цього у нього виникли розбіжності з керівництвом. Згодом публікацію видалили із сайту видання.

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Тіло Шалагінова вранці виявили біля житлової багатоповерхівки на вулиці Щорса, повідомляв E1. Джерела видання стверджували, що незадовго до смерті він вийшов на пенсію.

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У свердловському управлінні МВС підтвердили смерть Шалагінова, однак спростували інформацію про конфлікт на службі. Там кажуть, що перед смертю Шалагінов подав рапорт на звільнення за вислугою років, а перед виходом на пенсію йому, навпаки, пропонували підвищення.

Шалагінов мав звання полковника поліції. У 2022 році окупанти його нагородили «медаллю МВС «За бойову співдружність».

У 2025 році він виступав перед студентами Уральського державного економічного університету з лекцією «Актуальні загрози терористичного та екстремістського характеру в молодіжному середовищі». Зокрема, він розповідав про відповідальність за «протиправні дії» та правила поведінки в інтернеті.

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Редактор: Олена Івашків

Теги:   Росія Смерть

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