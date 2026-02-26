У центрі сербського міста з’явилися графіті з образами на адресу українського посла
Графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка (Фото: slobodnaevropa.org)
У центрі міста Новий Сад, що у Сербії, у середу, 25 лютого, з’явилися графіті з образами на адресу українського посла Олександра Литвиненка.
Про це повідомила балканська служба видання Радіо Свобода.
Графіті з’явилося на наступний день після того, як у місті пошкодили пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку — саме в день четвертих роковин початку російського вторгнення.
Посольство України в Белграді відреагувало на це, засудивши пошкодження пам’ятника поету як ганебний вчинок.
«Ми вважаємо цей інцидент ганебним актом, спрямованим проти архітектурної пам’ятки міста Новий Сад, та спробою осквернити пам’ять символу українського народу у трагічну для всієї України та цивілізованого світу дату — 24 лютого. Такі дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин», — йшлося в повідомленні.
Посольство закликало компетентні органи Сербії розслідувати обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.
Радіо Свобода зауважує, що це не перший випадок осквернення цього пам’ятника, який є традиційним місцем проведення акцій солідарності з українцями в цьому місті.
Офіційно не повідомляється, чи був хтось притягнутий за попередні випадки вандалізму.