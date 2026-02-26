У центрі сербського міста з’явилися графіті з образами на адресу українського посла

Графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка (Фото: slobodnaevropa.org)

У центрі міста Новий Сад, що у Сербії , у середу, 25 лютого, з’явилися графіті з образами на адресу українського посла Олександра Литвиненка.

Про це повідомила балканська служба видання Радіо Свобода.

Графіті з’явилося на наступний день після того, як у місті пошкодили пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку — саме в день четвертих роковин початку російського вторгнення.

Реклама

Посольство України в Белграді відреагувало на це, засудивши пошкодження пам’ятника поету як ганебний вчинок.

Фото: Razglas News

«Ми вважаємо цей інцидент ганебним актом, спрямованим проти архітектурної пам’ятки міста Новий Сад, та спробою осквернити пам’ять символу українського народу у трагічну для всієї України та цивілізованого світу дату — 24 лютого. Такі дії вандалів спрямовані на підрив українсько-сербських відносин», — йшлося в повідомленні.

Посольство закликало компетентні органи Сербії розслідувати обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

Радіо Свобода зауважує, що це не перший випадок осквернення цього пам’ятника, який є традиційним місцем проведення акцій солідарності з українцями в цьому місті.

Фото: Razglas News

Офіційно не повідомляється, чи був хтось притягнутий за попередні випадки вандалізму.