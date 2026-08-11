Сербія може скасувати безвізовий режим з Росією заради вступу до Євросоюзу

Сербія, одна з останніх європейських країн, куди росіяни можуть вільно в’їжджати, готується приєднатися до Шенгенської зони , що автоматично призведе до запровадження віз для громадян РФ.

Про це заявив міністр європейської інтеграції Сербії Неманья Старович в інтерв'ю Радіо Белграда, передає видання The Moscow Times.

Він зазначив, що мета Белграда — бути готовим до вступу в Шенген до кінця 2027 року.

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Міністр каже, що уряд вже сформував спеціальну робочу групу та затвердив план необхідних реформ. При цьому приєднання до Шенгенської зони планується без повноцінного вступу до ЄС, який, за словами Старовича, є малоймовірним до кінця десятиліття.

Голова парламентського комітету з питань діаспори та сербів регіону Драган Станоєвич також підтвердив факт обговорення зміни візового режиму з Росією.

Він заявив, що можливе запровадження віз розглядається в контексті виконання вимог Євросоюзу.

Наразі громадяни РФ можуть в'їжджати до Сербії без візи та перебувати в країні до 30 днів. Белград веде переговори про вступ до ЄС з 2014 року.

У квітні 2026 року президент Сербії Александар Вучич заявляв про намір до кінця року виконати критерії, необхідні для подальшого просування шляхом євроінтеграції, зокрема у сфері міграційної та візової політики.

У жовтні 2025-го він називав членство у ЄС зовнішньополітичним пріоритетом країни. При цьому Вучич відкинув повідомлення про можливе скасування безвізового режиму з Росією.

У червні президент заявив, що таке питання у Сербії навіть не розглядалося.