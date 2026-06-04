Намалював три сценарії. Дугін показав у Петербурзі слайди про майбутнє війни до 2036 року і допустив ядерний удар: ISW пояснив, що це означає

Російська ультранаціоналістична спільнота представила на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі екстремальні та нереалістичні сценарії військового та геополітичного майбутнього Росії, які, ймовірно, можуть дещо відрізнятися від позицій Кремля.

Про це пише Інститут вивчення війни, аналізуючи слайди, які 3 червня на форумі в Санкт-Петербурзі представили російський ультранаціоналістичний ідеолог Олександр Дугін та пов’язаний із Кремлем російський олігарх і православний націоналіст Костянтин Малофєєв.

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Вони презентували кілька «майбутніх сценаріїв» для Росії. На слайдах продемонстрованої презентації (нижче) було окреслено «хороший», «інерційний» та «поганий» сценарії для РФ до 2036 та до 2050 року. При цьому уявні «загрози» для Росії розділено на п’ять категорій, включно з геополітикою, ідеологією та політикою, демографією, економікою та технологіями.

«Хороший» для росіян сценарій, як узагальнили фахівці ISW, на думку Дугіна та Малофєєва, включає окупацію Росією Києва, Одеси, Харкова й інших українських міст до 2036 року і розпад Європейського Союзу. Сюди ж включено інші російські наративи про нібито неминучу для РФ перемогу в Україні.

Один зі слайдів, представлених Дугіним і Малофєєвим / Інфографіка: СПбЕФ

«Поганий» сценарій, продемонстрований на презентації, включав військову поразку Росії в Україні, вступ України до НАТО, втрату російського впливу на пострадянські країни до 2036 року та «колонізацію Росії» до 2050 року.

Один зі слайдів, представлених Дугіним і Малофєєвим / Інфографіка: СПбЕФ

«Інерційний» сценарій із презентації передбачав застосування Росією ядерної зброї до 2036 року, якщо військова ситуація в Україні залишиться незмінною — що є фактичною погрозою застосування російської ядерної зброї проти України, якщо війна продовжуватиметься так, як іде нині, констатують в ISW.

Один зі слайдів, представлених Дугіним і Малофєєвим / Інфографіка: СПбЕФ

Крім того, Малофєєв у своєму виступі також говорив про потенційні дії Росії та російських «ворогів» й окреслив динаміку «загроз» з 2000 до 2026 року. Тоді як Дугін зазначив, що його ультранаціоналістичний псевдоаналітичний центр Інститут Царьграда також представив звіт про «майбутні сценарії» в Академії Генерального штабу російських збройних сил і опублікує його до кінця 2026 року.

Фахівці ISW нагадують, що Малофєєв і Дугін у Росії представляють ультранаціоналістичних прихильників «жорсткої лінії», які постійно виступають за затяжну війну проти України. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що представлений ними у Петербурзі звіт був покликаний «окреслити їхні особисті цілі та цілі табору „жорсткої лінії“, який вони представляють, щодо майбутнього Росії»

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Натомість Кремль, як припускає ISW, може використати нереалістичний характер цих трьох сценаріїв, щоб подати риторику Володимира Путіна й інших російських урядовців як нібито «помірковану» та раціональну порівняно з екстремальними сценаріями, представленими невеликою групою ультранаціоналістів. Водночас Кремлю, ймовірно, доведеться шукати баланс між вимогами й очікуваннями російської ультранаціоналістичної спільноти, своєю власною риторикою та реаліями на полі бою в Україні, наголошують аналітики. При цьому Путін, імовірно, не хоче ризикувати втратити підтримку ультранаціоналістів, резюмують вони.