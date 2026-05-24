СБУ уразила перекачувальну станцію у РФ, яка забезпечує пальним великі нафтобази та аеропорти поблизу Москви

Бійці Служби безпеки України уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Второво у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон. Про це у неділю, 24 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначили у Службі безпеки, станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

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Внаслідок атаки українських дронів на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

На відміну від росіян, які цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії, кажуть в Службі безпеки України.

«СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі», — заявив очільник СБУ Євгеній Хмара.

24 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів на території РФ, зокрема було уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.

22 травня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, зупинив роботу своєї головної установки первинної переробки нафти після атаки українських дронів 20 травня.

За даними агентства, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів останніми днями.