«Виробництво зупинено»: Зеленський підтвердив ураження хімзаводу у Пермському краї за 1700 км від України

Пожежа на заводі Метафракс Кемікалс у Пермському краї РФ 23 травня 2026 року (Фото: Скриншот відео / соцмережі)

Служба безпеки України у суботу, 23 травня, уразила хімічний завод Метафракс Кемікалс у російському Пермському краї, підтвердив президент Володимир Зеленський.

Підприємство розташоване приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону.

Продукція Метафракс забезпечує виробництво на десятках російських воєнних заводів, зокрема авіатехніки, дронів, ракетних двигунів, вибухових речовин.

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«Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція», — написав Зеленський у соцмережах.

Вранці у Пермському краї РФ пролунали вибухи. Моніторингові пабліки писали про пожежу на хімзаводі Метафракс у місті Губаха. Губернатор російського регіону підтвердив удар БпЛА «по одному з промислових підприємств».

Метафракс спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Потужність комплексу — майже 900 тонн аміаку та понад 1600 тонн карбаміду на добу.