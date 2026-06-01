У розпорядженні журналістів з’явилось фото з супутника Planet Labs за 31 травня (Фото: Схеми / Telegram)

Щонайменше один з резервуарів пошкоджено внаслідок ударів Служби безпеки України по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) у місті Армавір Краснодарського краю РФ 30 травня.

Про це свідчать фото з супутника Planet Labs за 31 травня, яке отримали у розпорядження журналісти Схем (проєкт Радіо Свобода).

Крім цього, на фото з супутника видно, що інший резервуар на території цієї нафтобази, який Сили оборони уразили ще у березні цього року, наразі не відремонтували і не замінили. База належить російському підприємству Южная нефтяная компания.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Служба безпеки України вночі 30 травня уразила нафтобазу Армавір у Краснодарському краї РФ. Об'єкт розташований за 500 кілометрів від українського кордону.

«Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла б давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження», — написав Зеленський.