У Ленінградській області горить 15-й арсенал ВМФ РФ, влада проводить евакуацію населення

Пожежа в районі нафтобази Усть-Лабінськ у Краснодарському краї РФ, 6 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Exilenova+)

Служба безпеки України підтвердила ураження 15-го арсеналу Військово-морських сил РФ у Ленінградській області, а також Кронштадтської військово-морської бази та нафтобази Усть-Лабінськ у Краснодарському краї вночі у суботу, 6 червня.

У повідомленні СБУ сказано, що внаслідок ураження 15-го арсеналу ВМФ РФ в районі селища Велика Іжора у Ленінградській області почалися пожежа та вторинна детонація. За даними СБУ, на об'єкті зберігаються ракети та боєприпаси.

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Губернатор російського регіону Олександр Дрозденко заявляє про «відбиття безпрецедентної атаки» та «ліквідацію» 144 БпЛА. Він визнає, що на об'єкті Міноборони країни-агресора триває пожежа, проводиться евакуація населення з зони, поряд з загорянням.

Також внаслідок атаки, за даними СБУ, зафіксовано займання в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу. Ці об'єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання росіян в Балтійському морі, сказано у повідомленні.

Масштабну пожежу фіксують на території нафтобази Усть-Лабінськ. За даними СБУ, вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про нічні удари Сил оборони по військових об'єктах РФ у Санкт-Петербурзі та Краснодарському краї.

Вранці у суботу повідомлялося про вибухи у російському Санкт-Петербурзі та у Кронштадті, що розташоване поблизу міста. Монітори писали про удари по Кронштадтському морському заводу. Російська місцева влада визнала масштабну атаку. У регіоні перекрили дороги та відключали мобільний інтернет.

Це вже другий удар БпЛА по Санкт-Петербургу за останні дні. 3 червня внаслідок українських атак у місті було уражено Петербурзький нафтовий термінал та корвет Бойкий у Кронштадті.

Інфографіка: NV

У Санкт-Петербурзі 3−6 червня проходить Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ). 5 червня на заході виступав диктатор Володимир Путін.