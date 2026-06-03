Сбербанк просить масово завезти індійських заробітчан на російські будівництва

Криза кадрів в РФ загострилась через війну в Україні (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Найбільший російський банк Сбербанк закликав владу дозволити масовий в'їзд додаткових робітників з Індії та запропонував свою допомогу в організації імміграційного процесу.

Про це журналістам у кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму у середу, 3 червня, заявив заступник голови правління Сбербанку Анатолій Попов, пише Reuters.

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За його словами, фінустанова разом із партнерами вже розробляє рішення для спрощення в'їзду іноземців із необхідними компетенціями, оскільки трудові мігранти з Індії добре зарекомендували себе на масштабних будівельних проєктах у багатьох країнах світу.

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Така ініціатива головного банку країни-агресора зумовлена глибокою кризою на російському ринку праці, яка загострилася на тлі розв’язаної Росією війни проти України. Російська влада офіційно визнає негайний дефіцит щонайменше у 2,3 мільйона працівників.

При цьому, за оцінками Міністерства праці РФ, лише будівельному сектору до 2030 року знадобиться додатково ще 789 тисяч робітників.

Трудові мігранти в Росії — що відомо

Через брак власних кадрів Москва вже почала активно залучати індійську робочу силу: якщо у довоєнному 2021 році для громадян Індії погодили лише близько 5 тисяч дозволів на роботу, то минулого року ця цифра зросла майже до 72 тисяч, що склало третину від усієї річної квоти на візових мігрантів.

Процес заміщення кадрів індійськими заробітчанами курується на найвищому політичному рівні. У грудні російський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали угоду, що полегшує працевлаштування індійців у РФ.

Тоді перший віцепрем'єр Росії Денис Мантуров заявляв, що країна готова прийняти «необмежену кількість» індійських працівників. На тлі цих процесів сам Сбербанк також оголосив про плани розширити свою присутність на індійському фінансовому ринку та збільшити там кількість своїх офісів.