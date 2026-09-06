У Єгипті телеведучу програми про злочинність засудили до смертної кари за підозрою у виготовленні наркотиків

У Єгипті відому 39-річну телеведучу Сару Халіфу та ще 11 осіб засудили до смертної кари за виготовлення наркотиків і торгівлю ними.

Про це повідомляє The Guardian.

Вона входила до складу угруповання, яке закуповувало сировину для виготовлення наркотиків та їх подальшого продажу, а також незаконно зберігало й використовувало зброю. Перш ніж ухвалити вирок, суд звернувся до Великого муфтія Єгипту по релігійний висновок — така процедура є обов’язковою згідно з єгипетським законодавством у справах, де може бути призначено смертну кару.

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39-річна Халіфа відома як ведуча програми Mission Impossible, присвяченої питанням безпеки та злочинності. Вона також володіє клінікою косметичної хірургії та продюсерською компанією, що спеціалізується на організації вечірок і заходів.

Крім того, суд засудив Халіфу та інших осіб до п’яти років позбавлення волі в окремій справі, пов’язаній із викраденням і побиттям молодого чоловіка.

У Єгипті смертна кара передбачена за умисне вбивство, терористичну діяльність, деякі види зґвалтувань і торгівлю наркотиками. За даними Єгипетської комісії з прав і свобод, у 2025 році в країні було винесено 541 смертний вирок.