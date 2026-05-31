У Саратові лунали вибухи, повідомляють про удар по НПЗ

У ніч проти 31 травня в російському Саратові пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про влучання по Саратовському нафтопереробному заводу.

За попередніми даними, удар міг припасти на установку ізомеризації. Також місцеві пабліки пишуть про кілька осередків займання на території підприємства.



У мережі опубліковані відео та фото, на яких видно заграву та дим над промисловою зоною міста.

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Саратовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури російської нафтової компанії Роснефть. Завод забезпечує виробництво бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Це не перша атака на об'єкт. Від початку року Саратовський НПЗ вже неодноразово потрапляв під удари безпілотників, що призводило до тимчасових зупинок окремих виробничих потужностей та ремонтних робіт.