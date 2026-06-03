Аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі затримав виліт майже 30 рейсів через масштабну атаку БпЛА

Дим над Санкт-Петербургом у Росії після атаки БпЛА 3 червня 2026 року (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

В аеропорту Пулково, що розташований у російському Санкт-Петербурзі , через атаку дронами у середу, 3 червня, затримали виліт десятків авіарейсів, дев’ять з них – направили на запасні аеродроми, повідомлять російські ЗМІ з посиланням на Росавіацію.

За даними пропагандистських медіа, на понад дві години затримали 29 рейсів.

Обмеження на виліт та приймання літаків у Пулково діяли з ночі 3 червня — загалом майже шість годин.

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Вночі та вранці 3 червня Санкт-Петербург у Росії атакували БпЛА, повідомлялося про масштабні пожежі у місті, зокрема у пору та на нафтовому терміналі. Місцева влада підтверджувала удари по «об'єктах інфраструктури» та пошкодження у трьох районах міста.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який запланований на 3−6 червня. На заході сьогодні має виступити російський диктатор Володимир Путін.

Міноборони країни-агресора заявило про «перехоплення» 354 БпЛА, не уточнивши загальну кількість дронів, що атакували Росію вночі.