На тлі атаки дронів та візиту Путіна. У Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет
У Санкт-Петербурзі фіксують перебої в роботі мобільного інтернету (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)
У Санкт-Петербурзі у середу, 3 червня, відключили мобільний інтернет. З ранку від користувачів надходять скарги на збої в роботі мобільного інтернету. Про це свідчать дані ресурсів Downdetector та Сбой.рф.
Користувачі скаржаться, що не відкриваються сайти та не працюють месенджери. У деяких користувачів взагалі немає мобільного зв’язку.
Вранці середи, 3 червня, Санкт-Петербург атакували безпілотники. Повідомляється про удар та пожежу на місцевому нафтовому терміналі. Це сталося в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який запланований на 3−6 червня і де має виступити російський диктатор Володимир Путін. Він мав відвідати Петербург 4−5 червня, його виступ на форумі запланований на 5 червня.
Міноборони країни-агресора заявило про «перехоплення» 354 БпЛА, не уточнивши загальну кількість дронів, що атакували Росію вночі.
Як повідомляє Astra, дрони атакували АТ Петербурзький нафтовий термінал — найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії.