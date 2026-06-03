На тлі атаки дронів та візиту Путіна. У Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет

У Санкт-Петербурзі у середу, 3 червня, відключили мобільний інтернет. З ранку від користувачів надходять скарги на збої в роботі мобільного інтернету. Про це свідчать дані ресурсів Downdetector та Сбой.рф.

Користувачі скаржаться, що не відкриваються сайти та не працюють месенджери. У деяких користувачів взагалі немає мобільного зв’язку.

Вранці середи, 3 червня, Санкт-Петербург атакували безпілотники. Повідомляється про удар та пожежу на місцевому нафтовому терміналі. Це сталося в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який запланований на 3−6 червня і де має виступити російський диктатор Володимир Путін. Він мав відвідати Петербург 4−5 червня, його виступ на форумі запланований на 5 червня.

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Міноборони країни-агресора заявило про «перехоплення» 354 БпЛА, не уточнивши загальну кількість дронів, що атакували Росію вночі.

Як повідомляє Astra, дрони атакували АТ Петербурзький нафтовий термінал — найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії.