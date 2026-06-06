Масштабна атака на Санкт-Петербург: у Мережі пишуть про пожежу на заводі у Кронштадті, містян закликали не виходити на вулиці — фото

Дим в районі Кронштадтського морського заводу у Санкт-Петербурзі, 6 червня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Російські Санкт-Петербург та Ленінградську область вночі у суботу, 6 червня, атакували дрони. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі Кронштадта, де розташована військова база Балтійського флоту РФ та Кронштадтський морський завод, повідомляє Telegram-канал Astra .

Оновлено о 09:33. Губернатор Ленінградської області заявляє про «збиття» 141 БпЛА над регіоном та падіння «уламків» у трьох районах. Він також підтверджує пожежу неподалік від селища Велика Іжора.

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Своєю чергою мер Санкт-Петербурга вперше закликав містян не виходити на вулицю через атаку БпЛА. У місті фіксують проблеми з мобільним інтернетом, низка вулиць перекриті, пише Telegram-канал Astra.

Моніторинг Astra також фіксує ймовірне ураження Кронштадтського морського кадетського військового корпусу та НДІ Морської теплотехніки — це ключове підприємство зі створення підводної зброї РФ.

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

Над Санкт-Петербургом видно стовп диму.

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що пожежа виникла в районі Кронштадтського морського заводу.

Також, за даними Exilenova+, БпЛА атакували селище Леб’яже у Ленінградській області, де, ймовірно, був уражений склад з боєприпасами 15-го арсеналу ВМФ країни-агресора.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляє, що над регіоном «збили» 88 БпЛА, і попереджає, що обстріл триває. Мер Санкт-Петербурга Олександр Бєглов своєю чергою підтверджує «масштабну атаку».

Сьогодні у Санкт-Петербурзі триває Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який розпочався 3 червня.

Вночі 6 червня дрони також атакували російське місто Усть-Лабінськ у Краснодарському краї, повідомлялося про пожежу на нафтобазі.

Удар по Санкт-Петербургу 3 червня — головне

3 червня 2026 року, у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де виступав диктатор Володимир Путін, українські безпілотники атакували військову та нафтову інфраструктуру міста — за 1100 км від України.

Було уражено один з найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні — Петербурзький нафтовий термінал, де дрони пошкодили шість і повністю знищили один резервуар. Виникли масштабні пожежі.

На базі Кронштадт внаслідок атаки було уражено російський корвет Бойкий і ще один корабель, деталі про який наразі невідомо.

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