Наступного тижня ЄС розширить список санкцій проти РФ щодо викрадених українських дітей — ЗМІ

8 травня, 16:04
Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Єврокомісії в Брюсселі, Бельгія, 26 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Єврокомісії в Брюсселі, Бельгія, 26 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Євросоюз у понеділок, 11 травня, додасть нові прізвища до списку санкцій проти осіб, причетних до викрадення чи незаконної депортації українських дітей Росією.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на високопосадовця ЄС.

«В нас вже є довгий список санкцій, які вже запроваджені проти росіян, причетних до депортації українських дітей, і ми додамо до цього списку значну кількість нових прізвищ», — заявив співрозмовник.

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Як зазначають журналісти, запровадження нових санкцій відбудеться в рамках зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона запланована у понеділок у Брюсселі на полях Ради Європейського Союзу у закордонних справах.

Зустріч розпочнеться о 18:00 за Києвом, після завершення засідання Ради ЄС.

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Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос від імені об'єднання разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та його канадською колегою Анітою Ананд стануть співголовами зустрічі високого рівня.

29 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що запровадив нові санкції проти осіб, які працюють на вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій та приховування їх, а також на знищення їхньої ідентичності.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Європейський союз Санкції проти Росії Санкції ЄС викрадення дітей

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