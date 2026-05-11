Від Орленка до училища імені Нахімова. ЄС і Велика Британія ввели санкції проти причетних до викрадення українських дітей

Європейський Союз і Велика Британія ввели санкції проти осіб та організацій, які причетні до викрадення українських дітей (Фото: REUTERS/Edgar Su)

Європейський Союз та Велика Британія у понеділок, 11 травня, запровадили санкції проти фізичних осіб та організацій з РФ, які відповідальні за викрадення чи незаконну депортацію українських дітей .

Пресслужба Ради ЄС повідомила, що блок вжив обмежувальних заходів проти 16 осіб та семи організацій.

Рішення спрямоване проти тих, хто відповідає за систематичну депортацію, примусове переміщення, асиміляцію, зокрема індоктринацію та мілітаризовану освіту, неповнолітніх українців, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії та на тимчасово окуповані території.

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Серед іншого, до санкційного списку потрапили всеросійські дитячі центри Орленок, Алые паруса і Смена.

Як вказано у пресрелізі, у координації з окупаційною владою вони реалізовують програми для українських дітей, у яких їх піддають проросійській індоктринації. Зокрема, це відбувається через «патріотичні заходи», ідеологічне виховання та діяльність військового характеру.

Крім того, під дію санкцій потрапили центр ДОСААФ у Севастополі, військово-морське училище імені Нахімова та військово-патріотичний клуб Патриот у Криму.

ЄС зазначив, що вони перевиховують, ідеологічно обробляють та мілітаризують неповнолітніх. Зокрема, ці організації та установи виховують лояльність до РФ та підривають українську національну ідентичність.

Під санкції потрапили й посадовці, політики та керівники молодіжних таборів, військово-патріотичних клубів та організацій. Серед них — Лілія Швецова, яка очолює табір Красная гвоздика, а також Наталія Шевчук, голова кількох «військово-патріотичних клубів», що розташовані на окупованих РФ територіях.

«Усі вони відповідають за пропаганду патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічної індоктринації, ознайомлення з російською військовою культурою, воєнізованої підготовки та участі в заходах, що прославляють російську агресивну війну», — йдеться у пресрелізі.

Також 11 травня обмеження ввела і Велика Британія. Усього під розширення санкційного списку потрапили 63 фізичні особи та 22 організації.

Так, обмеження вели проти керівника Росмолодежи Григорія Гурова та голови Юнармии Владислава Головіна. Їх внесли до санкційного списку за отримання вигоди від уряду Росії через свої посади, а також за залучення до дестабілізації України.

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Крім того, під обмеження потрапили АНО Диалог і її гендиректор Володимир Табак, Інститут розвитку інтернету, Експертний інститут соціальних досліджень, Агентство соціального проектування.

Також у списку з’явилися десятки таборів, санаторіїв та баз відпочинку. Більшість із них розташовані на території Криму, а один із них — дитячий табір Сондовон — у КНДР.

За даними Європейського Союзу, з початку повномасштабної війни РФ депортувала та примусово переселила майже 20,5 тис. українських дітей. ЄС наголошує, що ці дії є порушеннями міжнародного права та основоположних прав дитини й спрямовані на знищення української ідентичності.

29 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що запровадив нові санкції проти осіб, які працюють на вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій та приховування їх, а також на знищення їхньої ідентичності.