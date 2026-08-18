США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Акане

Сполучені Штати запровадили санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового юриста Абдулайє Сеє.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Томоко Акане з Японії та Абдулайє Сеє з Сенегалу фігують у списку SDN List, до якого входять фізичні особи, на яких поширюються американські обмежувальні заходи.

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13 липня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа має намір «ліквідувати» Міжнародний кримінальний суд, і закликав інші країни приєднатися до цієї кампанії.

Він звинуватив МКС у тому, що той веде війну проти Сполучених Штатів не кулями чи ракетами, а силою так званого міжнародного права.

Після цього у Єврокомісії розкритикували заяву адміністрації Трампа стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд начебто є загрозою суверенітету США.