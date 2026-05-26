Британія ввела санкції проти криптомереж і банків, які допомагали РФ обходити обмеження

Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, через які Росія обходила обмеження і фінансувала війну проти України.

Про це повідомив британський уряд у вівторок, 26 травня.

Серед компаній, що потрапили під обмеження, — мережа A7, яку, за інформацією Британії, підтримує Кремль для обходу санкцій і розрахунків за продаж нафти.

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За оцінками Лондона, через A7 за минулий рік пройшло понад $90 млрд — це приблизно половина річних військових витрат Росії.

Під санкції також потрапили люди, пов’язані з мережею: Ігор Горін, Ірина Акопян і Сергій Менделєєв, а також Євразійський ощадний банк у Киргизстані, який допомагав проводити платежі для A7.

Серед інших фігурантів — велика міжнародна криптобіржа, через яку до Росії могло надійти понад $1,5 млрд, і три грузинські компанії, що керували криптообмінниками, орієнтованими на РФ.

Під санкції також потрапила популярна серед російськомовних криптотрейдерів біржа EXMO та компанія криптобіржі HTX (раніше відома як Huobi). Також під обмеженнями тепер популярний P2P-сервіс Bitpapa та платіжна система «Рапіра».

Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер заявила, що Росія намагається використовувати «тіньові фінансові системи» та криптовалютні мережі для обходу санкцій, але Лондон має намір перекривати фінансові канали, які підтримують російську військову економіку.

Санкції Британії щодо Росії — що відомо

5 травня Лондон запровадив санкції проти мереж, які вербують іноземних мігрантів для участі у війні проти України. Частина обмежень торкнулася китайських компаній — Пекін у відповідь висловив «різке невдоволення» і «рішучий протест», заявивши про захист інтересів своїх компаній. 11 травня ЄС і Британія спільно запровадили санкції проти фізичних осіб та організацій з РФ, причетних до викрадення і незаконної депортації українських дітей.

Водночас санкційна політика Лондона викликала критику через суперечливе рішення: 20 травня стало відомо, що Британія видала безстрокову ліцензію на імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах.