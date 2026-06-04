У Кремлі заявили, що росіянам не варто чекати скасування санкцій і повернення до довоєнного життя

У Кремлі заявили, що жителям країни-агресора Росії не варто очікувати скасування західних санкцій і повернення до довоєнного рівня життя, а також закликали економіку та бізнес адаптуватися до довготривалих обмежень.

Про це сказав помічник диктатора РФ Володимира Путіна з економічних питань Максим Орєшкін під час виступу на Петербурзькому економічному форумі, пише The Moscow Times.

«Не треба чекати, що щось повернеться старе, що скасуються санкції західних країн або щось. Ті зміни, які відбуваються, вони мають фундаментальний глобальний характер. Світу, який був 20 років тому, вже не існує, і ніколи не буде», — заявив він.

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За його словами, західні санкції не є реакцією на «конкретні події» (загарбницьку війну Росії проти України), тому росіяни повинні не лише пристосовуватися до нових обмежень, а й діяти на випередження.

Він закликав російський бізнес «активніше розвивати внутрішній ринок» і розширювати присутність у інших країнах.

«Вже потрібно відходити від цієї виключно оборонної моделі. Насправді, значною мірою ми вже багато в чому від неї відійшли», — стверджував Орєшкін.

Представник Кремля також заявив, що у відповідь на санкції баланс між «захисними» і «активними» діями дедалі більше зміщуватиметься в бік наступальної стратегії. На цьому тлі Орєшкін порадив росіянам «дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом», стверджуючи, що в російській економіці нібито немає серйозних провалів.

Санкції проти Росії — останні новини

21-й пакет санкцій проти РФ Євросоюз планує представити на початку червня. Раніше видання Politico написало про те, що санкції проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема її очільника та близького союзника російського диктатора Путіна патріарха Кирила, можуть бути продовжені. Раніше ці обмеження блокував уряд Віктора Орбана — нині вже експрем'єра Угорщини.

31 травня агентство Bloomberg писало, що до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії можуть включити обмеження щодо близько 20 додаткових танкерів тіньового флоту, які РФ використовує для перевезення своєї нафти.

20-й пакет санкцій проти РФ посли Євросоюзу схвалили 22 квітня. Наразі він є найбільшим пакетом за два роки та передбачає економічні обмеження, спрямовані на головні сектори, що забезпечують агресію Росії проти України.