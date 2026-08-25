Постійний представник країни-агресора Росії при ООН Василь Небензя поскаржився в ООН на санкції України проти авторів російського мультсеріалу Маша та Ведмідь і звинуватив Київ у «русофобії».

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН 24 серпня.

Небензя повторив типові для російської пропаганди звинувачення на адресу України, заявивши, що Київ нібито обмежує свободу інакодумства та «переслідує все, що пов’язане зі спільним минулим».

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«Утискається не тільки російська мова — знищується все, що пов’язано з нашим спільним минулим. Влада Києва показує печерну русофобію та ксенофобію. Убогість влади видно на смішному прикладі — під санкції в Україні потрапив російський мультиплікаційний серіал Маша та Ведмідь, бо він просуває російський мілітаристський наратив», — стверджував представник країни-агресора.

До того ж Небензя звинуватив партнерів України у фінансуванні «продовження війни», повторивши брехливі тези РФ.

20 серпня президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти російської студії Анімаккорд, яка створила мультсеріал Маша та Ведмідь, а також його засновника, керівництва та інших причетних до виробництва й поширення. В Офісі президента пояснили, що обмеження пов’язані з поширенням у серіалі проросійських наративів під виглядом дитячого контенту та фінансуванням держави-агресора.

2 липня повідомлялось, що понад 50 британських депутатів із різних політичних сил закликали уряд втрутитися та припинити показ мультсеріалу Маша і Ведмідь, назвавши його інструментом російської «м'якої сили» та пропаганди. Парламентарії заявили, що серіал може нормалізувати радянську військову символіку серед дітей.

У жовтні 2025 року представники Міністерства культури України підтвердили, що власником мультсеріалу Маша і Ведмідь є російська студія Анімакорд, яка сплачує податки в Росії та, попри кіпрські офшори, підтримує постійний зв’язок із РФ через систему власності, керівництва і прав інтелектуальної власності. Тобто може бути спонсором тероризму.