Людей з круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, перевозять човном до порту Гранаділья-де-Абона на Тенерифе (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

У Польщі встановили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажиром круїзного лайнера MV Hondius , на якому стався спалах хантавірусу.

Про це повідомив сайт RMF24, кореспондент якого отримав підтвердження цієї інформації у Головній санітарній інспекції Польщі.

Людина під санітарним наглядом не має симптомів, за нею будуть спостерігати протягом семи днів.

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6 травня Іспанія повідомила, що прийме круїзний лайнер MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. На борту спалахнув хантавірус, внаслідок якого загинули три людини.

9 травня стало відомо, що через прибуття корабля портові робітники Тенерифе влаштували протест біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус.



Також в цей день стало відомо, що іспанський суд схвалив обов’язкове перебування на карантині для 14 громадян Іспанії, що подорожували лайнером MV Hondius, на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус звернувся до мешканців Тенерифе, заявивши, що хантавірус, спалах якого стався на круїзному лайнері MVHondius, не стане «черговим COVID».

