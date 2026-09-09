РФ вперше похизувалася новими ракетами Монохром та Ковер за кордоном: TWZ розібрав їх особливості і небезпеку для України

Цього тижня на міжнародному авіасалоні El Alamein International Airshow 2026 в Єгипті Росія продемонструвала деякі зі своїх нових розробок на межі між КАБами та крилатими ракетами. Серед них - С-71К Ковер, С-71М Монохром та С-8000 Бандероль, які вже стають новою загрозою для України через свою дешевизну та потенціал, близький до крилатих ракет.

На презентацію звернуло увагу профільне американське видання The War Zone, яке називає авіасалон в Єгипті першою публічною демонстрацію цих російських розробок.

У пості нижче, як визначв TWZ, ліворуч вгорі можна побачити авіаракету С-71К Ковер, ліворуч внизу — С-71М Монохром, праворуч внизу — вже ширше відомий в Україні боєприпас Бандероль. Праворуч згори — аналогічна розробка невстановленого типу, йдеться у статті (її коротший розмір та форма свідчать, що вона, можливо, була розроблена спеціально для озброєння безпілотників, припускає TWZ).

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Аналітики констатують, що усі ці нові засоби ураження підкреслюють спроби Росії дедалі більше нарощувати використання відносно недорогих аналогів складніших та дорожчих крилатих ракет. РФ вже витратила величезну кількість ракет різних типів для ударів по Україні, водночас «українська протиповітряна оборона стає дедалі потужнішою, що змушує Москву використовувати комбінації ракет, безпілотників, приманок та різних польотних профілів, щоб прорвати або перенавантажити мережу оборни [української ППО]», нагадує TWZ. «Один з уроків [для РФ] полягає в тому, що зброя не обов’язково повина мати такітж спроможності, як вискотехнологічна крилата ракета, якщо її можна виготовляти в набагато більших кількостях і вона все ще становить реальну загрозу для цілі», — пояснюють фахівці небезпеку дешевших дронів-ракет, серед яких Бандероль, Монохром та Ковер.

Зокрема С-71М Монохром, яку ГУР Міноборони України раніше класифікувало як крилату авіаційну авіаракету, — це компактний боєприпас із турбореактивним двигуном, обриси та деталі якого вдалося впереше побачити саме в Єгипті, пише TWZ. Зокрема видно, що форма ракети суттєво відрізняється від більш обрисів більш традиційних російських крилатих ракет у минулому і вочевидь покликана зменшити її радіолокаційну помітність. Носова частина має принаймні один плоский прозорий «екран» для інфрачервоної або телевізійної головки самонаведення. Ракета має крила різкої стрілоподібної форми, здатні «складатися» під час транспортування ракети її носієм. Тоді як задня частина зброї закінчується хвостовим оперенням у формі перевернутої V.

TWZ нагадує, що раніше українська розвідка повідомляла, що бойова частина ракети С-71М Монохром — це осколково-фугасна бомба ОФАБ-250−270. Видання також пише, що Росія випробовувала С-71М з винищувачів Су-57, «хоча немає жодних причин, чому їх не можна було б запускати з широкого спектру платформ» — тобто інших російських літаків-винищувачів. Водночас у Єгипті російська Об'єднана авіабудівна корпорація, розробник Су-57, заявила, що С-71М та С-71К «були розроблені для винищувачів п’ятого покоління [Су-57]».

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Незалежно від того, з яких літаків Росія запускатиме ракети Монохром, поточний характер війни в Україні робить їх «особливо корисними» для РФ [а отже, небезпечними для Сил оборони України — прим. ред.], йдеться у статті. Досі Росія значною мірою покладалася на плануючі авіабомби (КАБи), щоб завдавати ударів відносно недалеко від лінії фронту. Однак ця зброя вимагає, щоб літак, з якого запускають КАБи, залишався на певній відстані від українських засобів ППО. Крилаті ракети більшої дальності дають можливість витримувати значно більшу дистанцію, однак є суттєво складнішими та дорожчими. Тоді як ракети С-71М Монохром, як пише TWZ, «знаходиться десь посередині між цими категоріями». Вони забезпечують Росії ще один тип досить потужної повітряної зброї з відносно великою бойовою частиною та певним ступенем малопомітності без необхідності витрачати кошти й час на створення повноцінної і дійсно малопомітної крилатої ракети, резюмують аналітики TWZ.

Раніше фахівці ГУР МО України виявили комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin у складі ракети С-71М Монохром. Вони припускали, що використання цього мікрокомп'ютера може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту.

С-71К Ковер, як припускає The War Zone, є потужнішою та більш довершеною версію базової концепції подібних ракет. Ця зброя, ймовірно, має електрооптичне наведення та покращені можливості бортових процесорів, що потенційно дає можливість ракеті «уражати цілі більш гнучко, С-71М, які здебільшого програмуються заздалегідь», вважають аналітики порталу. Як саме можуть використовувватися ці можливості і наскільки Ковер є дійсно автономною зброєю, наразі залишається менш зрозумілим, додає TWZ.

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Праворуч - ракета С-71К Ковер біля російського винищувача / Фото: UAC / The War Zone

Судячи з представлених в Єгипті зразків, С-71K Ковер зберігає загальні обристи С-71M, однак має відмінне розташування крил та дещо іншу форму фюзеляжу. Її корпус помітно ширший, крила мають більшу товщину, а загалом ракета більше схожа на невеликий безпілотний літальний апарат, ніж на звичайну авіаракету для ураження цілей на землі.

Поява цих ракет на міжнародній авіавиставці виразно демонструє, «куди рухається розвиток російських авіаційних ударних систем», пише TWZ. Водночас можна зробити висновок, що Росія явно намагається ускладнити перехоплення подібної зброї. Зокрема, С-71К Ковер має надзвичайно виражену форму, яка дозволяє припустити, що ключовою вимогою під час створення цієї ракети була її малопомітність.

С-71К Ковер на виставці в Єгипті / Фото: UAC / The War Zone

Раніеш у ГУР Міноборони України зазначили, що завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 кілометрів.

Щодо дальності ракети С-71М Монохром, то Defense Express раніше оцінював її в 200 км, «але відповідно до російських декларацій — до 350 км».

Валерій Романенко, авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації, у нещодавньому коментарі УНІАН підтверлжував, що найбільша небезпека усіх подібних ерзац-крилатих ракет — тобто дешевших, простіших аналогів повноцінних крилатих ракет — виходить від здатності Росії виробляти таку зброю у великій кількості через її дешевизну.

«Які вимоги до подібного виду зброї? Вартість нижча, ніж у стандартної крилатої ракети, як-от Х-101 чи Калібр. Дальність — близько 500 кілометрів, не більше. У тієї ж Х-101 дальність становить 5500 кілометрів. Бойова частина — плюс-мінус 100−150 кілограмів. І половина компонентів китайські, включно з двигуном. Під це визначення підходять і Бандероль, і Дань-Т. А також остання російська розробка — ракета [С-71М] Монохром, про яку поки що мало говорять», — розповів Романенко.