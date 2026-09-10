Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки українських безпілотників, 6 вересня 2026 року (Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Рязанський нафтопереробний завод , який належить Роснефти та є одним із найбільших у Росії, припинив роботу після атаки дронів 6 вересня. Про це у четвер, 10 вересня, повідомило агентство Reuters із посланням на два джерела у галузі.

Після атаки було зупинено основну установку нафтопереробного заводу, а також ще одну первинну установку. Як повідомили джерела, основна установка, на якій під час атаки спалахнула пожежа, здатна переробляти 8 млн метричних тонн нафти на рік, або близько 160 тис. барелів на добу. Це майже половина потужності всього підприємства.

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Інша установка може переробляти 4 млн тонн нафти на рік. Ще одна первинна установка перебуває на технічному обслуговуванні із середини травня.

За словами джерел, ремонт пошкоджених установок може тривати кілька тижнів. Рязанський НПЗ у 2024 році переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, що становить близько 4,9% від загального обсягу переробки в Росії.

6 вересня місцеві пабліки повідомляли, що вночі дрони атакували Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших у Росії. Згодом компанія Fire Point підтвердила удар. Там зазначили, що Сили оборони України уразили НПЗ за допомогою безпілотника FP-1.

У Генеральному штабі Збройних Сил України також підтвердили ураження НПЗ.

Крім того, у ніч проти 6 вересня Сили оборони України уразили у Ростовській області РФ аеродром Ростов-на-Дону. Також у Ростовській області українські воїни уразили радіолокаційну станцію Подльот та два ЗРГК Панцир-С1.