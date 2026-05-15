У Рязані випав «нафтовий дощ» після нічної атаки БпЛА на один з найбільших НПЗ Росії — відео

Пожежа в районі Рязанського НПЗ у Росії, 15 травня 2026 року (Фото: Николаевский Ванёк / Telegram)

У російському місті Рязань у п’ятницю, 15 травня, місцеві жителі помітили «чорний дощ» після атаки БпЛА на Рязанський нафтопереробний завод та масштабної пожежі, повідомляє Telegram-канал Astra .

Чорні плями помітили на автівках на вулицях Рязані. Так званий нафтовий дощ може бути пов’язаний з пожежею на місцевому НПЗ після нічної атаки.

За даними OSINT-аналітиків, у Рязані пошкоджено одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії — Рязанський НПЗ, що виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, скраплені гази, бітуми та нафтохімічну сировину. В районі заводу фіксують масштабну пожежу та задимлення.

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Також повідомляється про пошкодження двох багатоповерхівок у місті. Губернатор Павло Малков стверджує, що загинули три людини, ще 12 — постраждали. Український моніторинговий канал Exilenova+ пише, що в багатоповерхівку, де виникла пожежа, під час відбиття атаки БпЛА влучила російська ракета ЗРК Панцирь.

Вранці 15 травня повідомлялося про вибухи та пожежу у Рязані. Також відомо, що БпЛА атакували Брянськ і Єйськ. У Мережі писали про дим з боку військового аеродрому у Єйську.

Міноборони країни-агресора заявляє про «збиття» 355 українських дронів над Росією вночі. Про БпЛА, що досягли своїх цілей, традиційно не повідомляється.