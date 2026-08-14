Уламки двигуна розбили ілюмінатор Ryanair і пасажира частково витягнуло з літака

Від падіння з літака Каравича врятували інші пасажири (Фото: Bild)

Уламки двигуна розбили ілюмінатор літака Ryanair під час рейсу з Греції до Німеччини, через що пасажира частково витягнуло з салону. Такі попередні висновки розслідування оприлюднила Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).

Про це у п’ятницю, 14 серпня, пише The Guardian.

Згідно з попереднім звітом NTSB, лопать вентилятора двигуна відламалася невдовзі після зльоту під час рейсу з Греції до Німеччини 10 липня. Уламки розбили ілюмінатор і пошкодили фюзеляж.

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Сербський підприємець Любіша Каравич, який сидів біля вікна на місці 11F, під час інциденту частково опинився зовні літака — його голову та праву руку витягнуло через розбите вікно.

Від повного падіння з літака Каравича врятували інші пасажири, які схопили його та утримували.

61-річний чоловік розповів The Guardian, що вважає себе щасливчиком, який вижив після інциденту на рейсі Ryanair FR1879. Його дружина Світлана розповіла, що він кілька разів втрачав свідомість, зокрема після того, як його затягнули назад у салон.

NTSB повідомила, що у літака, який мав виконувати рейс із Салонік до Меммінгена поблизу Мюнхена, під час набору висоти після вильоту з міжнародного аеропорту Салонік, відмовив вентилятор правого двигуна № 2, відламалася лопать. Рейс виконувала дочірня компанія бюджетного перевізника Malta Air.

Слідчі встановили, що в салоні сталася розгерметизація. Двоє пілотів вирішили повернутися до аеропорту Салонік, де літак здійснив посадку без ускладнень.

Через кілька днів після інциденту NTSB отримала від грецької влади повноваження повністю проводити розслідування. У звіті детально описано перебіг подій зі слів екіпажу.

Під час набору висоти пілоти отримали попередження про «сильну вібрацію» двигуна. Вони зменшили потужність двигуна та провели низку перевірок.

Вібрація зменшилася, після чого екіпаж продовжив набір висоти на автопілоті. Однак згодом вібрація значно посилилася, а пілоти почули гучний удар. Вони надягли кисневі маски, оголосили надзвичайну ситуацію та почали негайне зниження.

Бортпровідники також повідомили про «гучну безперервну вібрацію» та невелику кількість диму перед тим, як випали кисневі маски.

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Як йдеться у звіті, протягом 12 місяців до інциденту екіпажі чотири рази повідомляли про зіткнення птахів із правим двигуном літака. У двох випадках, як зазначається, всередині двигуна виявляли рештки птахів. Лопаті вентилятора в останні місяці проходили ультразвукові перевірки, які «не виявили жодних проблем».

Каравич розповів The Guardian, що менш ніж через два тижні після інциденту майже нічого не пам’ятає, але відчуває біль у голові та шиї.

«Можливо, мене врятував ремінь безпеки, адже я все ще був пристебнутий. Але, можливо, це доля. Я вірю в Бога і щодня дякую йому», — сказав він.

На борту Boeing 737−800 перебували 149 пасажирів і чотири бортпровідники.

У Ryanair заявили, що не коментуватимуть попередній звіт або питання можливої компенсації Каравичу до публікації остаточного звіту.

Фінансовий директор авіакомпанії минулого місяця заявив, що говорити про можливу компенсацію подружжю «занадто рано», поки триває розслідування інциденту.