Румунія знищила два російські дрони біля газового родовища в Чорному морі — відео

Румунські військові знищили два російські безпілотники Гербера , які виявили поблизу газового родовища Neptun Deep у Чорному морі.

Про це у вівторок, 11 серпня, повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

Він зазначив, що дрони виявили приблизно за 166 км від Констанци неподалік газового родовища Neptun Deep, яке має стати одним із важливих джерел газу для Європи після відмови від російських енергоносіїв.

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Безпілотники помітили з судна, що працювало в цьому районі. Після цього до місця направили представників берегової охорони та військових.

Міністерство оборони Румунії також звернулося до української сторони, яка підтвердила, що ці БПЛА не належать Україні. Після цього румунські військові вирішили знищити безпілотники контрольованим вибухом, щоб не допустити загрози для судноплавства та робіт біля газовидобувної платформи.

Литовська військова розвідка попереджала, що Росія розглядає можливість використати українські дрони для атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні, аби приховати свою причетність.

Румунія від липня фіксує повторювані порушення повітряного простору дронами. 26 липня винищувач F-16 збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна—Кілія. Днем раніше, 25 липня, румунський пілот F-16 перехопив і збив дрон за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге. А 24 липня винищувач F-16 збив невідомий безпілотник, який пізніше ідентифікували як російський шахед.