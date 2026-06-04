«Прем'єр-міністр, незалежний від будь-якої партії»: президент Румунії Нікушор Дан призначив нового голову уряду

Президент Румунії Нікушор Дан призначив нового прем’єр-міністра. Майже через місяць після відставки кабінету Іліє Боложана румунський уряд очолив Еуджен Томак.

Про це повідомив телеканал Digi24 у четвер, 4 червня.

Під час представлення Томака Нікушор Дан нагадав про складну ситуацію, що призвела до відставки попереднього уряду. «Ми дійшли до того моменту, коли для багатьох політиків переважають партійні міркування… Я вважаю, що таке ставлення є ірраціональним і суперечить національним інтересам», — сказав він.

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І наголосив, що «оскільки партії не можуть порозумітися, єдине рішення — це прем'єр-міністр, незалежний від будь-якої партії в парламенті».

Еуджен Томак матиме 10 днів, щоб сформувати новий уряд та переконати парламентські партії висловити йому довіру.

Як передає Digi24, радше за все він сформує кабінет технократів — міністрів, які є спеціалістами в певній галузі і не мають політичної афілійованості. Проте партії PNL (Націонал-ліберальна партія) та USR (Союз порятунку Румунії) вже заявили, що не підтримуватимуть уряд, навіть технократичний, якщо до його складу увійдуть люди з PSD (Соціал-демократичної партії).

Джерела у керівництві PSD тим часом заявили, що теж не підтримають новий уряд, якщо до нього увійдуть представники USR — мовляв, уряд має бути «або технократичним, або політичним».

Розбіжності між партіями і стали підґрунтям для відставки уряду Іліє Боложана у травні.

Щодо Еуджена Томака, то він є депутатом Європарламенту і дійсно може вважатися «фігурою поза партіями». Ймовірно цей факт і вплинув на президента Нікушора Дана, який прагне пом’якшити напруженість.