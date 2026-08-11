Румунія підірвала два російські дрони поблизу газового родовища в Чорному морі — відео

Румунські військові у вівторок ліквідували два безпілотники типу Гербера, виявлені в економічній зоні країни неподалік газового родовища Neptun Deep у Чорному морі.

Про це повідомив виконувача обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце у Facebook, 11 серпня.

Дрони помітили за понад 166 км на схід від Констанци — їх зафіксував екіпаж судна, що працювало біля платформи. До місця одразу направили корабель берегової охорони із саперами.

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Румунська сторона зв’язалася з українськими партнерами щодо походження безпілотників — за словами Міруце, Україна підтвердила, що ці системи їй не належать. Окрім самих дронів, на воді виявили й додаткові уламки невстановленого походження.

Аби унеможливити ризики для суден і персоналу, які працюють у районі Neptun Deep, ухвалили рішення знищити дрони контрольованим підривом.

«Гербера» — тип розвідувальних безпілотників російського виробництва, які також нерідко використовують як дрони-приманки для виснаження систем протиповітряної оборони.

8 серпня уламки безпілотника впали на болгарській території поблизу населеного пункту Генерал Тошево, за сотню метрів від кордону з Румунією. Того ж дня в німецькому Мехерніху зафіксували підозрілі польоти безпілотників над об'єктом Бундесверу, де обслуговують системи ППО Patriot.

Литовська військова розвідка попереджала, що Росія розглядає можливість використати українські дрони для атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні, аби приховати свою причетність.

Румунія від липня фіксує повторювані порушення повітряного простору дронами. 26 липня винищувач F-16 збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна—Кілія. Днем раніше, 25 липня, румунський пілот F-16 перехопив і збив дрон за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге. А 24 липня винищувач F-16 збив невідомий безпілотник, який пізніше ідентифікували як російський шахед.