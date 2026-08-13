В Румунії через спеку вирішили зупинити другий реактор єдиної АЕС

Через спеку і обміління Дунаю Румунії довелось зупиняти АЕС (Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Через обміління Дунаю, спричинене спекотною погодою, в Румунії вивели з експлуатації другий реактор атомної електростанції в Чернаводе — єдиної у країні. Коли вона відновить роботу, наразі неясно.

Про це повідомило Digi24 у четвер, 13 серпня.

АЕС в Чернаводе, яка останніми днями постачала до енергосистеми близько 680 мегават, почали поступово зупиняти о 07:00. Близько 11:00 станція повністю припинила роботу. Перший реактор АЕС зупинили ще у липні через постійне зниження потоку води.

Реклама

«Рішення щодо контролю над блоком № 2 зумовлене постійним значним зниженням рівня річки Дунай. Залежно від розвитку прогнозів щодо рівня Дунаю, фахівці АЕС Чернаводе вирішать повторно підключити атомні блоки», — йдеться у заяві компанії Nuclearelectrica.

Атомна електростанція в Чернаводе забезпечує приблизно 20% від загального виробництва електроенергії в країні. До відновлення її роботи Румунія залежатиме від імпорту.

7 серпня газета The Guardian написала, що у кількох країнах Центральної та Східної Європи зафіксували нові температурні рекорди на тлі аномальної спеки. Зокрема у Словаччині температура повітря сягнула історичного максимуму — 42 °C. Екстремально високі показники також зареєстрували в Австрії та Угорщині.

1 серпня мер Будапешта Гергей Карачонь заявив, що в угорській столиці запроваджують заходи для економії електроенергії. Метро і трамваї планували перевести на повільніший режим, а частину декоративного освітлення міських споруд — вимкнути.

Також через спеку і низький рівень води в Дунаї в Угорщині повторно зупинили перший енергоблок єдиної у країні атомної електростанції Пакш.