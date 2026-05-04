Колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані госпіталізували у критичному стані

Колишній адвокат Дональда Трампа та колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані у листопаді 2024 року (Фото: REUTERS/Kena Betancur)

Колишнього мера Нью-Йорка та особистого адвоката Дональда Трампа, 81-річного Рудольфа Джуліані, госпіталізували у критичному стані. Він перебуває у лікарні у Флориді, повідомив його прессекретар Тед Гудман, пише The New Yourk Times 3 травня.

За словами Гудмана, колишній мер «перебуває у критичному, але стабільному стані».

«Мер Джуліані — боєць, який з незламною силою долав усі виклики у своєму житті, і саме з такою силою він бореться зараз», — сказав він.

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Президент Дональд Трамп у дописі в Truth Social назвав Джуліані «справжнім воїном і, безперечно, найкращим мером в історії Нью-Йорка».

Влітку 2025 року Джуліані потрапив у ДТП у Нью-Гемпширі, в результаті якої отримав перелом хребця. Після того він принаймні один раз з’являвся на публіці в інвалідному візку.

Республіканець Джуліані був мером Нью-Йорка у період з січня 1994 по грудень 2001 року, зокрема під час нападу терористів 11 вересня 2001-го. Того ж року журнал Time оголосив його людиною року. Згодом він став особистим адвокатом Трампа та ключовою частиною команди, яка допомогла просунути твердження про перемогу Трампа на виборах 2020 року.



Після того як Трамп залишив посаду, Джуліані було пред’явлено кілька звинувачень про наклеп.