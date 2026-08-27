Російський рубль обвалився після візиту до Москви директора ЦРУ

Валютний ринок РФ відреагував новою хвилею падіння рубля на нещодавній візит до Москви голови ЦРУ Джона Реткліффа та ескалацію бойових дій проти України.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

У четвер, 27 серпня, позабіржовий курс євро вперше з березня перевищив позначку 100 рублів і сягнув 100,0290 рубля — максимуму з вересня 2025 року. Долар оновив рекорд за п’ять місяців (85,8 рубля), а китайський юань — за півтора року (12,79 рубля).

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З початку серпня рубль подешевшав на 8% щодо долара, на 9% — щодо євро та юаня, а з кінця травня, коли розпочалася хвиля девальвації, втратив понад 20% вартості.

Російські експерти зазначають, що історія з візитом директора ЦРУ до Москви спочатку дала ринку надію на нові контакти між США та РФ, але швидко стала причиною розчарування.

Крім того, на рубль тисне обмежена пропозиція валюти через тиск на експорт з боку санкцій та геополітики. Так, найбільші експортери почали притримувати виручку за кордоном замість того, щоб заводити її на російські рахунки, і минулого місяця скоротили продаж валюти до історичного мінімуму.

За словами експертів, попит на валюту при цьому «залишається підвищеним». Вона потрібна, щоб імпортувати бензин та закуповувати обладнання для НПЗ, які постраждали від БпЛА.

Візит Джона Реткліффа до Москви — що відомо

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Тоді ж ЗМІ повідомили, що США попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі РФ на час перебування делегації.

26 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав візит директора ЦРУ в Москву «напіврутинним» і спростував чутки про те, що він був пов’язаний із загрозою удару Росії по Британії. У Кремлі заявили, що Реткліфф мав контакти з російськими спецслужбами і не планував зустрічатися з Володимиром Путіним.

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Після повернення до Вашингтона Реткліфф разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном відвідали Білий дім.

Видання WSJ з посиланням на джерела написало, що перший візит Реткліффа до Москви мав на меті попередити Росію про недопустимість нападу на країни НАТО.