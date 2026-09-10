Через рік після російської атаки. У Польщі закрили справу про влучання ракети ППО в особняк

Прокуратура в Любліні закрила розслідування щодо влучання ракети ППО з винищувача F-35 у житловий будинок у польському селі Вирики-Воля під час відбиття російської атаки безпілотників у вересні 2025 року.

Як повідомляє польське видання TVN24, у прокуратурі заявили, що військові діяли в межах своїх законних повноважень, а пошкодження будинку були «неминучим побічним наслідком операції».

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Йдеться про російський обстріл у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року, коли три безпілотники порушили повітряний простір Польщі в районі села Вирики. Оперативний командувач видів Збройних сил Польщі наказав їх знищити.

Під час операції пілот винищувача F-35 запустив ракету AIM-9X Sidewinder Block II, яка ненавмисно влучила в дах житлового будинку у Вириках-Волі, повідомив речник прокуратури Любліна Марцін Козак.

Внаслідок вибуху бойової частини будинок зазнав значних пошкоджень. Також постраждали господарська та сусідні будівлі, що належали трьом родинам, а також два легкові автомобілі. Люди не постраждали.

Речник польської прокуратури Марцін Козак сказав, що розслідування припинили, оскільки встановили «відсутність ознак злочину через дії військових у межах наданих їм повноважень і службових обов’язків».

У вересні минулого року під час масованої атаки Росії на Україну кілька дронів порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві це назвали «безпрецедентним актом агресії».

Польські військові вперше застосували зброю проти частини безпілотників і підтвердили, що кілька з них вдалося збити.

Тоді через загрозу для авіації Польща тимчасово закрила чотири аеропорти — зокрема варшавський імені Шопена, Варшава-Модлін, Жешув-Ясіонка та Люблін.