Міністерство юстиції США вимагає від свідків дати показання перед великим журі у Флориді в межах розслідування, мета якого — встановити, чи існувала змова представників американської розвідувальної спільноти проти президента США Дональда Трампа у розслідуванні зв’язків із Росією .

Про це пише AP з посиланням на кількох людей, обізнаних із ситуацією.

Нові повістки, які надсилають колишнім урядовцям, свідчать про активізацію розслідування, що триває вже рік. Міністерство юстиції розглядає версію, згідно з якою представники розвідувальної спільноти, які протягом останнього десятиліття займалися Трампом, зокрема розслідували втручання Росії у вибори 2016 року, «змовилися» проти нього та порушили його права.

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Останніми днями слідчі зв’язалися з деякими адвокатами свідків і повідомили їм про майбутні повістки. Станом на 8 вересня невідомо, скільки людей уже отримали повістки, а скільки ще очікують на них. Також одразу не було відомо, хто саме з колишніх посадовців отримав повістки. Люди, які підтвердили цю інформацію, говорили на умовах анонімності, оскільки розслідування великого журі є таємним.

Розслідування значною мірою зосереджене на справі про зв’язки Трампа з Росією. Повні обставини розслідування ймовірної змови залишаються невідомими. Водночас останніми місяцями агенти та прокурори зосередили увагу на одній із головних претензій Трампа — реакції уряду США на втручання Росії у вибори 2016 року та висновку американської розвідувальної спільноти про те, що Москва втручалася у вибори на користь Трампа за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

Значну частину першого президентського терміну Трампа супроводжувало розслідування того, чи співпрацювала його виборча кампанія з Росією, щоб вплинути на результати виборів. Протягом багатьох років Трамп критикував висновки розвідувальної спільноти та називав їх частиною змови «глибинної держави», спрямованої на підрив легітимності його перемоги.

Слідчі, які шукають можливі злочини у зв’язку з діями розвідувальної спільноти, провели численні допити. Однак повістки, підготовлені останніми днями для свідків, свідчать про спробу отримати їхні свідчення під присягою перед великим журі.

Наразі незрозуміло, чи буде комусь висунуто обвинувачення і за якою саме статтею. Водночас адвокати колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана заявили, що їх повідомили про те, що він є фігурантом розслідування.

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Міністерство юстиції США вже близько року розслідує можливу «змову» представників американської розвідувальної спільноти проти Дональда Трампа. Слідчі перевіряють, зокрема, дії посадовців у зв’язку з розслідуванням російського втручання у вибори президента США 2016 року.

У липні 2025 року тодішня директорка Національної розвідки Тулсі Габбард, висунута на посаду Трампом, звинуватила членів адміністрації президента Обами в тому, що вони нібито знали, що «Росія не впливала на результати президентських виборів-2016 у США за допомогою кібератак».

Росія намагалася вплинути на вибори на користь Трампа і проти Гілларі Клінтон. У січні 2017 року розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Путін розпорядився провести кампанію впливу, спрямовану на американські вибори.

Одним із ключових напрямів була кібероперація російської військової розвідки: зламувалися системи та електронна пошта Демократичної партії й штабу Клінтон, після чого викрадені матеріали поширювалися через WikiLeaks та інші канали.

Іншим напрямом була інформаційна кампанія в соцмережах. Російське Агентство інтернет-досліджень створювало акаунти та поширювало політичний контент, який, зокрема, дискредитував Клінтон і сприяв Трампу.