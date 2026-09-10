Ключовий соратник Трампа. Демократи у США готують розслідування діяльності Пентагону та імпічмент Гегсета

«Гегсету та його команді краще пристебнутися і найняти адвокатів» (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Демократи в Конгресі США планують провести розслідування діяльності міністра оборони США Піта Гегсета та Пентагону , якщо після листопадових виборів отримають контроль над Конгресом. Вони також не виключають ініціювання імпічменту Гегсета.

Про це у четвер, 10 вересня, пише Politico.

Як йдеться у статті, натхненні можливістю перемоги на виборах демократи готують масштабну кампанію публічних слухань і розслідувань, використовуючи свої повноваження щодо формування порядку денного і право викликати посадовців адміністрації Дональда Трампа за допомогою повісток до суду. Йдеться, зокрема, про війну з Іраном, звинувачення у воєнних злочинах, ділові зв’язки Пентагону, звільнення високопоставлених військових офіцерів та низку інших скандалів.

Реклама

Деякі демократи хочуть піти ще далі і не виключають, що Палата представників може ініціювати імпічмент Гегсета.

«Гегсету та його команді краще пристебнутися і найняти адвокатів, бо ми йдемо на них на повній швидкості. Це буде надзвичайно агресивний нагляд, тому що, на мою думку, ми ніколи не мали настільки корумпованого і непрозорого Пентагону», — заявив конгресмен демократ від штату Нью-Йорк Пат Раян.

Законодавці стверджують, що демократична більшість зробить те, чого, на їхню думку, не робили республіканці: ретельно перевірятиме політику адміністрації Трампа, а також можливі порушення чи корупцію.

Конгресмен Адам Сміт, який у разі перемоги його партії може очолити Комітет Палати представників у справах збройних сил, також пообіцяв посилити контроль за Пентагоном. Вінне виключає використання комітетом права вимагати документи та викликати посадовців Пентагону, оскільки вважає, що військове відомство недостатньо прозоре перед Конгресом і громадськістю.

До переліку питань до Гагсета окрім війни з Іраном входять смертоносна кампанія проти підозрюваних у контрабанді наркотиків у Латинській Америці, звільнення низки високопоставлених офіцерів і блокування підвищень по службі для військовослужбовців, умови проживання американських військових за кордоном, розгортання підрозділів Національної гвардії у Вашингтоні, політизація армії та ділові зв’язки родини Трампа.

У серпні стало відомо, що Гегсет обговорює можливість балотуватися в президенти країни у 2028 році з близькими та соратниками.