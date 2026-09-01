У Чорногорії росіянина підозрюють у вбивстві трьох людей

31 серпня чоловік відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі Češka zbrojevka поблизу Даниловграда (Фото: Управління поліції Чорногорії)

У Чорногорії триває масштабна операція з розшуку 30-річного громадянина Росії Михайла Шабуніна, якого підозрюють у потрійному вбивстві поблизу Даниловграда.

Про це повідомляє чорногорський телеканал N1 з посиланням на правоохоронців.



За даними поліції, 31 серпня чоловік відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі Češka zbrojevka поблизу Даниловграда. Внаслідок стрілянини загинули троє працівників закладу.

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Після нападу підозрюваний міг утекти на чорному автомобілі Seat Cordoba. Згодом машину знайшли в районі Рогані.

Наразі пошуки зосереджені в муніципалітеті Герцег-Нові. До операції залучені спецпідрозділи та повітряні патрулі армії.

Поліція закликала місцевих жителів не намагатися самостійно наближатися до підозрюваного та в разі його виявлення одразу повідомляти правоохоронців.

За інформацією російських ЗМІ, до нападу Шабунін неодноразово відвідував цей стрілецький клуб і тренувався там. У день стрілянини він нібито спочатку зробив кілька пробних пострілів, після чого зайшов до приміщення та відкрив вогонь по працівниках.