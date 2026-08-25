Проблемний син і боротьба за спадок: оприлюднено нові деталі конфлікту в родині медіамагната Мердока

Нові судові документи, які раніше не були доступні громадськості, розкрили подробиці багаторічного конфлікту між дітьми медіамагната Руперта Мердока за контроль над його медіаімперією.

Про це у вівторок, 25 серпня, пише The Guardian.

Рік тому Мердок завершив тривалу суперечку між своїми дітьми щодо спадкоємця, після чого контроль над медіаактивами мав перейти до його старшого сина Лаклана. Оприлюднене рішення суду показало, що Мердок вважав свого іншого сина Джеймса «людиною, яка створювала проблеми» та могла завадити планам щодо передачі бізнесу.

Реклама

У документах також описуються напружені стосунки між чотирма старшими дітьми Мердока та їхні «дріб'язкові претензії» до батька. Суддя Едмунд Горман, який розглядав справу, зокрема звернув увагу на спробу Мердока змінити умови сімейного трасту, щоб закріпити контроль над медіаімперією за Лакланом.

За словами Мердока, його спадщиною мало стати збереження Fox і News Corp як впливових консервативних медіа. У листуванні, долученому до справи, він заявляв, що передача цих активів у «неправильні руки» стала б катастрофою, а їхня редакційна позиція «має важливе значення для демократії».

Особлива увага у документах приділяється Джеймсу, який у 2020 році залишив раду директорів News Corp через незгоду з редакційною політикою. Раніше він також критикував висвітлення кліматичних змін у медіа родини. Мердок заявив суду, що Джеймс «створював проблеми» та провокував спекуляції щодо майбутнього компанії.

Мердок також стверджував, що Джеймс разом із сестрами Пруденс та Елізабет планував усунути Лаклана після смерті батька та змінити напрям роботи компаній. Як доказ він навів записку представника Елізабет у трасті, написану після перегляду серії серіалу Спадкоємці (серіал HBO, сюжет якого, як вважається, частково натхненний історією родини Мердока), де після смерті глави медіаімперії бізнес опиняється в хаосі.

Втім, суд дійшов висновку, що ця записка радше свідчила про намір залучити посередника для пошуку розумного рішення, а не про змову проти Лаклана. Крім того, Лаклан, за висновками суду, підживлював помилкове уявлення батька про поведінку Джеймса та без доказів заявляв йому, що той спілкувався з австралійським журналістом Педді Меннінгом для книги Наступник.

Реклама:

Водночас Лаклан не повідомив батькові, що голова Australia Post Сіобан Маккенна, яка входить до його найближчого оточення, за його дозволом дала автору книги понад 14 годин інтерв'ю. Суд окремо зазначив, що Лаклан демонстрував недостатню відвертість як під час розгляду справи, так і під час дачі свідчень.

Судові матеріали свідчать, що напруженість у родині Мердоків тривала роками. Кожен із його чотирьох старших дітей принаймні одного разу залишав посаду в сімейних компаніях. Ще двоє дітей — Хлоя та Грейс, яких Мердок має від третьої дружини Венді Ден, — не були залучені до судової справи.

У 2010 році четверо старших дітей звернулися до сімейного консультанта, однак Лаклан заявив, що після обговорення взаємних претензій до батька вони зрештою почали ворогувати одне з одним. За його словами, Джеймс у 2015 році демонстративно залишив компанію, дізнавшись про намір батька замінити його на Лаклана на посаді генерального директора 21st Century Fox. Тоді вдалося досягти компромісу, але Лаклан назвав його «невдалим від самого початку».

Напередодні зустрічі у грудні 2023 року, на якій планували внести зміни до сімейного трасту, Мердок заявив, що їх необхідно реалізувати, оскільки Лаклан «відданий збереженню його спадщини». Він також наголошував, що любить усіх своїх дітей, але медіакомпаніям потрібен визначений керівник і саме Лаклан, на його думку, має виконувати цю роль.

Пропозицію щодо зміни трасту зрештою не підтримали, що призвело до судового процесу. У 2025 році сторони досягли угоди, за якою Лаклан отримав контроль над медіаімперією, а Елізабет, Джеймс і Пруденс, за оцінками, отримали приблизно по $1,1 млрд за свої частки в бізнесі.

Реклама:

Руперт Мердок — медіамагнат, який побудував одну з найбільших медіаімперій у світі, придбавши газети у Великій Британії, США та Австралії, а згодом розвинув телевізійний бізнес, зокрема створив Fox News. У 2017 році він продав значну частину американських активів Walt Disney за $66 млрд, залишивши у власності Fox News та Wall Street Journal. Його статки оцінюють приблизно у $20 млрд.