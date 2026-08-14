В інтернеті з'явилися відео, на яких видно велику нафтову пляму, що викинулася на берег на острів Кешм в Ірані. Аналітики стверджують, що вона потрапила з корабля, який зазнав удару в Ормузькій протоці .

Про це повідомляє BBC.

Журналісти проаналізувала супутникові знімки, які свідчать про те, що розлив нафти стався внаслідок нападу на судно в водах Оману 3 серпня.

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Через тиждень витік палива, який, судячи з усього, стався з балкера Minoan Pioneer, поширився на велику площу протоки.

Екологи зазначають, що розлив становить загрозу для дикої природи, охоронюваних екосистем та рибальських громад навколо острова Кешм, де розташовані мангрові ліси, коралові рифи та місця гніздування морських черепах, що перебувають під загрозою зникнення.

Іран не визнав своєї відповідальності. Однак аналітики кажуть, що, ймовірно, він стояв за атакою на Minoan Pioneer 3 серпня.

Супутникові знімки від 10 серпня показують, що пляма розливу простягається на площі понад 300 кв. км — це більше, ніж 40 тис. футбольних полів.

🚨 Giant oil slick the size of 40,000 football fields detected in the Strait of Hormuz



The spill began after a vessel was struck in Omani territorial waters on August 3. Analysts cited by the BBC believe Iran was likely behind the attack.



The oil has now washed ashore on Iran’s… pic.twitter.com/lmVfduVIwa — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

«Це те, що я б назвав великою нафтовою плямою», — заявив Джон Амос, генеральний директор Skytruth, спеціалізованої групи супутникового моніторингу навколишнього середовища.

Виходячи з розміру та кольору плями, експерт оцінює, що розлив становить понад 380 тис. літрів нафти.

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Масштаби шкоди, завданої морському життю, все ще оцінюють.

Раніше міжнародна група морських науковців за участі Вудсхолського океанографічного інституту (США) попереджала, що понад 1500 суден, що застрягли в Ормузькій протоці, ризикують рознести інвазивні види по океанах.

Крім того, 10 серпня стало відомо, що танкер Caroline Bezengi з вантажем у майже мільйон барелів російської нафти сів на мілину в заповідній зоні біля узбережжя Оману. Через витік нафти утворилась пляма площею майже 400 квадратних кілометрів.