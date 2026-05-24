«Будь-яке уявлення про майбутнє зникло». Російська еліта швидко розчаровується в Путіні — The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту в Китай, 20 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Російський диктатор Володимир Путін перетворився на ізольованого лідера, оточеного елітою, яка швидко розчаровується у ньому, як через нестабільну війну в Україні, так і через економічний спад в Росії, пишуть Пйотр Зауер та Шон Вокер у статті для The Guardian із посиланням на кількох людей з оточення Путіна, джерела у російському бізнес-світі та представників західної розвідки.

«Цього року серед еліт безумовно відбулася зміна настроїв… є глибоке розчарування в Путіні», — сказав журналістам «бізнес-лідер із хорошими зв’язками», додавши, що «зростає відчуття, що насувається якась катастрофа».

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«Ніхто не вірить, що завтра все раптово завалиться. Але зростає усвідомлення того, що продовжують прийматися абсолютно безглузді, саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке уявлення про майбутнє зникло», — заявило джерело.

У статті зазначається, що під час свого виступу після параду у Москві 9 травня Путін здивував багатьох, припустивши, що війна «добігає кінця». Однак ті, хто знайомий із думкою російського диктатора, застерігають, що ці слова не слід інтерпретувати як ознаку готовності до компромісу. На думку джерел видання, це свідчить про те, що він вважає воєнний прорив неминучим.

«Райдужна картина» для російського диктатора

Чиновник української розвідки заявив, що російські генерали переконали російського диктатора, що Донбас буде захоплено до кінця року. «Сфабриковані повідомлення згодовують ланцюгу командування, стверджуючи, що перемога неминуча», — сказав чиновник.

Тим часом, воєнні аналітики кажуть, що за нинішніх темпів просування Росії можуть знадобитися роки, щоб повністю захопити Донбас, нагадує видання. Воно додає, що залишається невідомим, наскільки надмірно оптимістичною є картина, яку російські військові та служби безпеки описують Путіну.

«Навіть якщо багато хто навколо нього розуміє реальність ситуації, ми все ще не знаємо, що розуміє сам Путін. Це найскладніше», — заявив високопоставлений чиновник європейської розвідки.

Ще одна людина, знайома з дискусіями в Кремлі, запевнила, що російські чиновники та військові малюють Путіну «райдужну картину».

«Вони йому брешуть. Так працює система, яку побудував Путін», — додало це джерело.

Іншим фактором, що вплинув на рішення російського диктатора продовжувати війну, є те, що він утратив віру у здатність президента США Дональда Трампа тиснути на Київ, щоб той здав територію в рамах угоди, заявило джерело, близьке до Путіна, і ще одне, залучене до закулісних переговорів.

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«У Москві панував цей поширений оптимізм щодо того, що Трамп зможе надати Донбас після свого обрання. Він значною мірою випарувався», — сказало джерело, що контактує з Путіним.

Трамп нещодавно неодноразово заявляв, що війна в Україні з допомогою США добігає кінця, але російське керівництво бачить дедалі менше сенсу у продовженні переговорів із Вашингтоном, сказано у статті. The Guardian нагадує, що Україна давала зрозуміти, що посланці Трампа, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, неодноразово тиснули на неї під час серії зустрічей, домагаючись виведення українських військ із контрольованої Україною території.

Видання також звертає увагу на те, що Київ різко зменшив свою залежність від Вашингтона, наростивши власне військове виробництво. Ще більше вплив США на Україну скоротили розблокування кредиту Євросоюзу у розмірі 90 млрд євро та поглиблення зв’язків із європейськими союзниками щодо обміну воєнними та розвідувальними даними. У статті констатується, що Київ не збирається йти на поступки за відсутності «залізних» гарантій безпеки США.

Російські переговірники чітко дали зрозуміти, що Москва буде готова почати мирний процес відразу після захоплення Донбасу, але наближені до Путіна джерела кажуть, що амбіції російського диктатора можуть зрости, якщо він відчує, що Україна починає руйнуватися. За словами двох людей, знайомих із думкою Путіна, у такому разі він міг би просунутися далі — перетнути річку Дніпро і спробувати захопити всі чотири українські області, про приєднання яких Росія оголосила у 2022 році.

«Він не є довгостроковим стратегом. Його апетит зростає під час їжі», — сказало одне із джерел.

Розчарування в Путіні в Росії

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The Guardian нагадує, що невдоволення в російському суспільстві почало виникати на початку 2026 року, коли Кремль заборонив або обмежив більшість месенджерів, а мобільний інтернет у Москві й інших регіонах РФ почав працювати з перебоями або взагалі вимикатися. Російські підприємства пов’язували з цим збитки на мільярди рублів.

Московська еліта відреагувала на ці відключення чорним гумором.

«За обіднім столом усі говорять про інтернет. Ми тепер десь ближче до Північної Кореї», — сказав журналістам кремлівський інсайдер.

Китайський контроль над інтернетом, який колись регулярно висміювали в Росії як символ цензури, тепер обговорюють із певною заздрістю, повідомляється у статті.

Дві людини, знайомі з обговореннями, повідомили журналістам, що представники російської політичної еліти, включно з речником Кремля Дмитром Пєсковим і першим заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, приватно намагалися відмовити Путіна від деяких суворіших обмежень, але безуспішно.

«Поки триває війна, Путін буде надавати перевагу службам безпеки», — заявила інша особа, близька до Кремля.

«Проблема інтернету є дуже делікатною для російського суспільства. І вона викликала величезну хвилю обурення», — констатувала в телефонному інтерв'ю The Guardian російська пропагандистка Ксенія Собчак.

За її словами, це лише питання часу, коли російська влада піде ще далі та заблокує всі західні платформи соціальних мереж, змушуючи людей переходити на місцеві альтернативи. Собчак стверджує, що рішення про це вже ухвалене і може бути реалізоане вже наступного року.

The Guardian зазначає, що у 2026 році росіянам також підвищили податки і водночас у країні-агресорці зросла інфляція. Крім того, посилення економічних проблем змушує російські підприємства закриватися, а ціни на продукти харчування і рахунки за комунальні послуги різко зросли.

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Видання підсумовує, що Путін, схоже, порушив один із неписаних соціальних договорів, що лежать в основі його правління від початку вторгнення: звичайні росіяни можуть значною мірою ігнорувати війну, оскільки повсякденне життя залишається стабільним.

Також у статті сказано, що розчарування владою стає все помітнішим у російських соцмережах: відео, на яких власники малого бізнесу обурюються через підвищення податків, росіяни скаржаться на неодноразові відключення інтернету, а фермери в Сибіру — на масове знищення худоби за наказом чиновників, стали вірусними.

Російський державний соціолог повідомив, що загальний індекс щастя в Росії впав до 15-річного мінімуму у квітні, а кілька опитувань показали, що рейтинг схвалення російського диктатора впав до найнижчого показника від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Путін уважно стежить за схваленням себе. Він нав’язливо стежить за опитуваннями з 1999 року», — розповів колишній головний редактор радіостанції Эхо Москвы Олексій Венедіктов.

Чи чекати на переворот у Росії

У статті зазначається, що, на думку більшості аналітиків, якщо виникне реальна загроза режиму Путіна, вона виходитиме з його близького оточення, а не з вулиці.

На початку травня були оприлюднені дані зі звіту розвідки, підготованого неназваною європейською країною, згідно з якими колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу може стати загрозою для Путіна. Водночас багато прихильників і критиків кремлівського режиму називають перспективу перевороту неправдоподібною, додає The Guardian.

Видання звертає увагу на те, що російські служби безпеки, за схвалення Путіна, заарештували кількох найближчих соратників і друзів Шойгу, що ще більше ізолювало колись упливового ексміністра на тлі чуток про те, що його самого, зрештою, можуть усунути.

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«Шойгу не має популярності в армії та бази підтримки. Він ніколи не піде проти Путіна», — сказав колишній високопосадовець, знайомий з ексміністром оборони РФ особисто.

The Guardian також називає малоймовірною можливість висловлення незгоди російськими олігархами. Один із провідних російських бізнесменів розповів журналістам, що багато з них налякані війною, але висловлюватися проти неї бояться.

Видання зазначає, що в останні місяці відбулися нові чистки й нова хвиля державних захоплень, спрямованих проти приватного бізнесу, зокрема арешт Вадима Мошковича — мільярдера, який є засновником великої сільськогосподарської фірми.

«Бізнес-еліта грає в російську рулетку. Вони сподіваються, що їхній сусід постраждає, а їх самих пощадять. Хто піде проти нього (російського диктатора Володимира Путін — ред.)? Усі просто чекають його смерті», — сказав російський бізнесмен Олег Тіньков, який виступив проти вторгнення в Україну та втік із Росії.

Високопоставлений чиновник європейської розвідки сказав, що багато хто з російської еліти «наразі перебуває на етапі визнання», визнаючи зростання проблем як на полі бою, так і в економіці, але не маючи планів щодо їхнього вирішення.

«Вони розуміють, що це тенденція до зниження. Але я не чув, щоб вони запитували… „Що нам тоді з цим робити?“» — сказав він.