Електропоїзд, який зійшов з рейок у Росії (Фото: MNS / Telegram)

Російський винищувач під час бойового вильоту впустив фугасну авіабомбу на залізничні колії в Яковлевському районі Бєлгородської області, що призвело до сходження електропоїзда з рейок 13 травня.

Про це з посиланням на джерело повідомляє MNS.

За даними видання, авіабомба (ФАБ-500) не вибухнула, але пошкодила близько 25 метрів залізничного полотна.

У цей момент за маршрутом Разумне-Томарівка рухався рейковий автобус, у салоні якого перебувало 15 пасажирів. Машиніст вчасно помітив пошкодження колії та застосував екстрене гальмування, проте один із двох вагонів електропоїзда зійшов з рейок.

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Постраждала 75-річна жінка, її госпіталізували з різними травмами.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков спочатку припустив, що причиною сходження поїзда з рейок міг стати підрив залізничного полотна, проте згодом видалив згадку про цю версію зі свого офіційного Telegram-каналу.

7 квітня російський Telegram-канал Astra на основі аналізу даних, отриманих від джерел, повідомив, що протягом 2026 року на регіони Росії та окуповані нею території України «нештатно зійшли» 17 російських авіабомб.

За даними журналістів, 7 березня ФАБ-500 «позаштатно зійшла» в районі хутора Стрєльников Яковлевського району Бєлгородської області РФ. Таким чином цього року на РФ та окуповані українські території впали вже щонайменше 17 російських ФАБ.