Капітана російського танкера тіньового флоту, затриманого ВМС Франції, взяли під варту

Прокуратура Бреста у середу, 3 червня, оголосила про взяття під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, затриманого Францією 31 травня .

Про це повідомляє видання Le Monde.

Капітану, який є громадянином Росії, загрожує рік ув’язнення та штраф у розмірі €150 тис. за відсутність прапора та відмову підкоритися вимогам у морі, а також конфіскація судна.

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Судновласника, особу якого досі встановлюють, можуть засудити до таких же покарань, уточнив у пресрелізі прокурор Бреста Стефан Келленбергер.

Раніше президент Еммануель Макрон повідомляв, що Військово-морські сили Франції 31 травня затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбулася в Атлантичному океані.

Як зазначило видання Le Monde, судно йшло під фальшивим камерунським прапором. Після затримання танкер супроводжували ВМС Франції до затоки Дуарнене в департаменті Фіністер, де прокуратура відкрила розслідування.

Агентство Bloomberg писало, що до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії можуть включити обмеження щодо близько 20 додаткових танкерів тіньового флоту, які РФ використовує для перевезення своєї нафти.

Своєю чергою видання Financial Times зазначає, що понад половина танкерів російського тіньового флоту може перебувати в небезпечному технічному стані та створювати ризик масштабного розливу нафти.