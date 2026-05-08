Російський шпигун Артур Сушков був змушений покинути Угорщину разом зі своєю дружиною у травні цього року (Фото: Szabolcs Toth/Unsplash)

Російського шпигуна, який діяв під дипломатичним прикриттям і роками вербував співробітників аналітичних центрів та академічних установ, близьких до уряду Віктора Орбана , тихо відправили додому з Будапешта.

Про це повідомляє видання VSquare з посиланням на кількох джерел в уряді Угорщини.

В публікації йдеться, що 36-річний третій секретар посольства Росії в Будапешті Артур Сушков був змушений покинути країну разом зі своєю дружиною 4 травня 2026 року.

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Як зазначають журналісти, угорська влада ідентифікувала його як агента під прикриттям Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР).

Висиланнчя відбулося на кілька місяців пізніше, ніж того хотіла контррозвідувальна служба Угорщини.

За даними джерела, уряд Орбана заблокував попередню пропозицію відправити Сушкова додому в лютому 2026 року. Така затримка була зумовлена ​​політичними міркуваннями, оскільки Росія активно підтримувала переобрання прем'єра, уряд не хотів ризикувати погіршенням відносин з Москвою в розпал передвиборчої кампанії.

Втім, все змінилося після поразки Орбана на парламентських виборах 12 квітня 2026 року.

Журналісти пишуть, що агентства, які довго працювали в умовах жорстких політичних обмежень, раптом змогли належним чином виконувати свою роботу. Зрештою, російського шпигуна відправили додому.

Контррозвідувальну операцію проти Сушкова провело Управління захисту Конституції Угорщини у співпраці з агентством безпеки неназваної країни НАТО.

До сфери уваги Сушкова входили, серед іншого, Колегіум Матіаса Корвіна (MCC), Угорський інститут міжнародних відносин (HIIA) та Інститут стратегії та політики імені Джона Лукача в Університеті державної служби Людовіка — університеті, який готує військових, правоохоронців та розвідників.

Видання пише, що він вербував інформаторів, організовував закриті зустрічі та цікавився політичною інформацією, зокрема щодо відносин Угорщини з Україною.

За даними джерела, знайомого з діяльністю дипломата, Сушков успішно розпочав процес вербування щонайменше трьох осіб.

Один із них — дослідник, який мав контакти як у HIIA, так і в Інституті Джона Лукача — вже пройшов навчання у російського офіцера розвідки з питань таємного зв’язку та брав участь у секретних зустрічах.

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Шпигун підтримував інформаторів дорогими подарунками, водночас чітко даючи зрозуміти, що реальні гроші можна отримати в обмін на важливі дані.

Навіть після вигнання Сушкова, за словами офіційних осіб кількох країн НАТО, щонайменше десяток ідентифікованих або підозрюваних офіцерів СЗР залишаються під дипломатичним прикриттям у посольстві Росії в Будапешті. Ця кількість не включає російських шпигунів, які працюють на інші відомства — ГРУ та ФСБ.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Мадяр складе присягу прем'єр-міністра 9 травня. Він вже оголосив, що одним з його перших кроків на посаді очільника уряду стане призупинення роботи державних ЗМІ.

25 квітня Орбан заявив, що відмовляється від депутатського мандата, проте готовий і далі керувати партією Фідес, якщо це схвалить партійний з'їзд.

Тоді ж угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані зазначив, що Орбан може шукати притулок у США, якщо ситуація в країні загостриться.

26 квітня Мадяр заявив, що олігархи з оточення Орбана переказують десятки мільярдів євро до ОАЕ, США, Уругваю та інших країн.

За словами лідера Тиси, кілька впливових олігархічних сімей вже забрали своїх дітей зі школи та наймають надійних охоронців для їхнього від'їзду.

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Мадяр закликав керівництво Національної податкової та митної адміністрації терміново заблокувати кошти, які, за його словами, були привласнені незаконно. Також він звернувся до правоохоронних органів із вимогою затримувати олігархів, що переховуються від правосуддя.